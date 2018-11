Wybrano projekty wrocławskiego Mieszkania+

Wybrano do realizacji projekty architektoniczne dla trzech osiedli, które mają powstać w ramach programu Mieszkanie Plus we Wrocławiu. W sumie na gruntach przekazanych przez PKP SA i Pocztę Polską powstanie w trzech częściach miasta około 1,5 tys. mieszkań.

Konkursy architektoniczno-urbanistyczne na koncepcje osiedli mieszkaniowych zostały rozpisane w sierpniu 2018 r. dla trzech wrocławskich działek. Dwie z nich - przy ul. Hermanowskiej oraz ul. Białowieskiej - zostały pozyskane od PKP S.A. Trzecią działkę przy ul. Kolejowej, PFR Nieruchomości S.A. nabył od Poczty Polskiej. Wszystkie tereny, których dotyczył konkurs, są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W czwartek we Wrocławiu ogłoszono wyniki konkursu. W przypadku lokalizacji przy ul. Hermanowskiej najlepszym projektem okazało się osiedle zaproponowane przez S.A.M.I. Architekci z Warszawy. Z kolei najlepszą koncepcję zagospodarowania gruntu przy ul. Białowieskiej przedstawiła pracownia Tektura Barbara Kozielewska z Warszawy.

Sąd konkursowy przyznał dwa równorzędne drugie miejsca autorom projektów zabudowy dla działki przy ul. Kolejowej. Jednak koncepcją wskazaną do realizacji został projekt pracowni B2Studio z Krakowa.

Członek sądu konkursowego z ramienia PFR Nieruchomości S.A. Krzysztof Nowak powiedział, że projekty są bardzo interesujące, a współpraca z innymi członkami jury była bardzo owocna.

Na tych trzech działkach powstanie w sumie prawie 1,5 tys. mieszkań. Liczymy, że we Wrocławiu uda się przeprowadzić kolejne inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus - dodał Nowak.

Mirosław Barszcz, prezes PFR Nieruchomości S.A. podkreślił, że w stolicy Dolnego Śląska współpraca przy realizacji zadań układa się „najlepiej spośród dużych miast”.

Jestem przekonany, że dobra architektura i urbanistyka mają kluczowe znaczenie dla jakości zamieszkiwania. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie, to jedno z kluczowych wyzwań, stojących przed PFR Nieruchomości spółką odpowiedzialną za inwestycyjną część programu Mieszkanie Plus - dodał Barszcz.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak zwrócił uwagę na jakość inwestycji, która jest istotna zarówno dla wykonawców jak mieszkańców.

Wykonano kolejny krok w ambitnym programie Mieszkanie Plus, zakładającym oddanie do końca 2019 r. stu tysięcy mieszkań. We Wrocławiu przeszliśmy kolejny etap dla trzech układów urbanistycznych, a dzięki konkursowi mamy gwarancję największej jakości - powiedział wojewoda.

W ramach programu Mieszkanie Plus oddano już do użytkowania 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz Kępnie. W pierwszym kwartale przyszłego roku najemcy wprowadzą się do mieszkań w Gdyni, Wałbrzychu oraz Kępicach. Obecnie trwa nabór wniosków w Gdyni, a 18 grudnia rozpocznie się nabór na 192 mieszkania w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku.

