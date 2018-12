Orlen Aviation inwestuje na lotnisku w Modlinie

Spółka Orlen Aviation z grupy PKN Orlen ogłosiła we wtorek zaproszenie do złożenia oferty na wybór wykonawcy budowy składu paliw lotniczych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Inwestycja ma być gotowa do końca 2019 r.

Przedmiot usługi przewiduje realizację inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Oferty w postępowaniu można składać do 22 stycznia 2019 r. - poinformował w ogłoszeniu Orlen Aviation.

Spółka wyjaśniła, iż planowana inwestycja obejmować ma m.in. budowę czterech zbiorników paliwa lotniczego JET-A1 o pojemności 100 metrów sześc. każdy, „które stanowić będą lotniskowy skład paliw„, a także dwóch stanowisk wydawania paliwa ze zbiorników magazynowych do autocystern, dwóch stanowisk odbiorczych paliwa oraz rurociągów technologicznych, zgodnie z dokumentacją projektową.

Orlen Aviation zaznaczył przy tym, iż posiada dokumentację projektową, na podstawie której uzyskał pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

„Inwestor oczekuje wykonania prac wraz z przekazaniem instalacji do użytkowania nie później niż do 31 grudnia 2019 r.” - podała spółka. Według niej, inwestycja ma zostać zrealizowana na terenie dzierżawionym od Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Orlen Aviation to podmiot istniejący od 1997 r., w którym PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów - do kwietnia 2017 r. spółka działała pod nazwą Petrolot.

Orlen Aviation specjalizuje się w tankowaniu samolotów i lotniskowym magazynowaniu paliw. Posiada magazyny o łącznej pojemności 18 tys. metrów sześc. Działa w 11 krajowych portach lotniczych, w tym w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Modlinie. Obsługuje też linie lotnicze korzystające z międzynarodowego portu lotniczego im. Vaclava Havla w Pradze, największego w Czechach.

PAP, sek