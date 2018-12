Zbliżeniowy Blik będzie dostępny na całym świecie

W kwietniowym numerze „Gazety Bankowej” pojawił się tekst „Blik na eksport”, w którym postawione zostały dwie tezy – że do końca roku Blik zaproponuje płatności zbliżeniowe na telefonach komórkowych oraz że przed końcem roku zapadną decyzje o ekspansji zagranicznej rozwiązania rozwijanego przez Polski Standard Płatności. Dzisiaj na konferencji prasowej przedstawiciele Blika ogłosili dokładnie to, co zapowiadała „Gazeta Bankowa”.

Wiemy dobrze, że Blik jest numerem jeden w e-commerce, a teraz robimy następny krok – podejmujemy się partnerstwa, która umożliwi wszystkim użytkownikom Blika płatności zbliżeniowej w każdym miejscu na świecie – powiedział Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

Partnerem Blika będzie MasterCard, który zaoferuje swoja technologię zbliżeniową. To oznacza, że Blikiem będzie można płacić wszędzie na świecie.

Wszędzie tam, gdzie będzie logo MC i jest terminal zbliżeniowy, będzie można stokenizowaną formą Blika zapłacić w sklepie – powiedział Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału MasterCard. – Kiedy też wdrożymy nasz standard płatności w sieci, będzie można tez używać Blika do płacenia w każdym sklepie internetowym na świecie – dodał.

Są już wyznaczone daty. Jak powiedział Mazurkiewicz, w II połowie roku powinny zostać wdrożone płatności zbliżeniowe, co oznacza jednoczesne uruchomienie innych funkcjonalności.

Podejmujemy się takiego kroku, że system będzie od razu dostępny wszędzie, a więc jeśli zostaną uruchomione płatności zbliżeniowe, to od razu i e-commerce – powiedział prezes PSP.

Jednak ekspansja zagraniczna nie oznacza wyłącznie, że Blikiem będzie można płacić za granicą.

Jest wiele rynków i wiele krajów, które czekają na Blika i doczekają się go dzięki naszemu partnerstwu z MasterCardem – powiedział Dariusz Mazurkiewicz. Pewna część Europy nie ma takich form płatności, a więc teraz będziemy mogli je zaproponować zwłaszcza w naszej części Europy, a więc w Europie centralnej i wschodniej – powiedział Ciołkowski.

To oznacza, że bankom z naszego regionu zostanie zaoferowana usługa Blik w podobny sposób, w jakim oferuje się je instytucjom w Polsce, które nie należą do grona założycieli tego standardu. I choć system będzie używał systemów MasterCarda, to jednak będzie to usługa Blika i pod taką marką będzie oferowana za granicą. Można się spodziewać, że w pierwszym rzucie propozycja wdrożenia trafi do Czech, na Słowację i do Rumunii.

Jednym z elementów umowy z MasterCardem jest wejście kapitałowe tej instytucji do PSP, czyli spółki stworzonej przez 6 polskich banków założycieli (PKO BP, Alior Bank, Bank Millennium, Bank ING, BZ WBK i mBank). Teraz pojawi się kolejny udziałowiec. To może oznaczać wyraźny wzrost wyceny PSP. Zbigniew Jagiełło, który był obecny na konferencji jako pomysłodawca stworzenia standardu ponadbankowego, stwierdził, że PSP przekształca się w „jednorożca”. W ekonomicznym języki tak określa się fintecha, którego wartość rynkowa przekroczyła miliard dolarów.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że jest szansa na zakończenie męczarni przy zakupach biletów lotniczych przez internet. Obecnie np. tanie linie lotnicze działające w Polsce mają dość staromodne systemy obsługi płatności w sieci. Jak powiedział Dariusz Mazurkiewicz, prezes PSP, wkrótce zostanie wdrożona możliwość płacenia za bilety przy użyciu Blika. Stanie się to zanim jeszcze w życie wejdzie możliwość zbliżeniowego płacenia tym systemem.