Browar osiągnął rekordowy wynik w crowdfundingu

Doctor Brew, producent piwa kraftowego, pozyskał do tej pory 2,47 mln zł z crowdfundingu, uzyskując tym samym najlepszy wynik w historii crowdfundingu udziałowego w Polsce, podała firma. Aktualnie Doctor Brew przedłużył zbiórkę, którą prowadzi w celu wsparcia zakupu Browaru Lwówek od Grupy Browary Regionalne Jakubiak.

Dotychczasowy rekord wartości kampanii crowdfundingu udziałowego w Polsce należy do start-upu Lovely, który w 2017 r. pozyskał 1,64 mln zł na platformie Crowdway.

Według naszych analiz, średni rezultat zbiórek udziałowych w Polsce oscylował w ostatnich latach wokół 200-400 tys. zł, a już zbliżenie się do 1 mln zł stanowiło imponujący wynik. Osiągnięcie Doctor Brew potwierdza siłę marki i strategii spółki, ale też świetnie rokuje dla polskiego equity crowdfundingu - powiedział prezes Crowd Ventures Jakub Niestrój, cytowany w komunikacie.

Kampania Doctor Brew wystartowała 19 listopada na platformie Crowdway.pl. Spółka zwróciła się do społeczności o wsparcie w kwocie 2 mln zł na poczet zakupu Browaru Lwówek w zamian za udziały i pakiety benefitów. Inwestorzy poparli to przedsięwzięcie wpłacając w ciągu niespełna miesiąca aż 2,47 mln zł i przekraczając na dzień 17 grudnia cel kampanii o prawie 25%, podano także.

Bardzo dziękujemy wszystkim inwestorom i fanom naszej marki za dotychczasowe wpłaty i dołączenie do społeczności ‘doctorów’. Cel kampanii osiągnęliśmy już w 24 dni, czyli na 5 dni przed pierwotnie planowanym zakończeniem zbiórki. Dzięki wysokości zgromadzonych do tej pory środków jesteśmy bliżej włączenia Browaru Lwówek do naszej spółki niż oczekiwaliśmy - powiedział prezes Doctor Brew Łukasz Lis.

Spółka przedłużyła kampanię crowdfundingową o dodatkowych 5 dni - do 21 grudnia.

Równolegle do kampanii crowdfundingowej Doctor Brew prowadzi ofertę prywatną udziałów o wartości 5 mln zł, by łącznie pozyskać 7 mln zł. Środki te mają zasilić kapitał operacyjny na poczet zakupu Browaru Lwówek, w tym przystosowanie go do wytwarzania piw kraftowych, zwiększenie produkcji w zakładzie z 2 do 4 tys. hektolitrów miesięcznie, a także zapewnić wkład własny do kredytu bankowego, przypomniano w materiale.

W listopadzie Doctor Brew poinformował o wydzierżawieniu Browaru Lwówek należącego do Grupy Browary Regionalne Jakubiak. W ciągu 2 lat ma też wyłączne prawo do zakupu zakładu. Do tej pory spółka przejęła już zarządzanie w zakładzie i rozpoczęła przygotowania do przeniesienia do niego produkcji swoich piw kraftowych. Planuje też dodatkowe prace modernizacyjne i inwestycje w wyposażenie, o wartości przekraczającej 1,5 mln zł.

W wyniku zawartej umowy spółka ma obecnie w portfolio 10 marek piw Doctor Brew oraz 6 marek Lwówek.

Dzięki temu operujemy jednocześnie na rynku kraftowym i regionalnym, tj. w segmentach stanowiących 30% rynku piwnego w Polsce - podkreślił członek zarządu Doctor Brew odpowiedzialny za sprzedaż Tomasz Czechowski.

Doctor Brew sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm wytwarzających piwa rzemieślnicze.

(ISBnews)SzSz