Inflacja bazowa spadła do 0,7 proc.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w listopadzie 0,7 proc. wobec 0,9 proc. w październiku - informuje NBP.

GUS informował wcześniej, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł w listopadzie 1,3 proc. Czytaj także: Inflacja spadła. W centrum uwagi ceny energii

Do obniżenia inflacji przyczynił się znaczny spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (z 1,8 proc. r/r do 0,7 proc. w listopadzie br., głównie w wyniku efektu bazy w grupie mięso oraz mleko, sery i jaja, a także na skutek niższych cen owoców). W nieco mniejszej skali za obniżenie inflacji odpowiadał spadek dynamiki cen energii (z 5,0 proc. r/r do 4,2 proc. r/r w listopadzie br., ujemny efekt bazy związany ze znacznie silniejszym wzrostem cen paliw w listopadzie ub.r.). Dynamika cen usług obniżyła się z 1,5 proc. r/r w październiku br. do 0,9 proc. r/r w listopadzie br., głównie na skutek obniżki cen usług telekomunikacyjnych (promocja na rynku telefonii komórkowej) oraz usług w zakresie rekreacji i kultury (promocja usług TV cyfrowej i kablowej) – czytamy w komunikacie banku centralnego.