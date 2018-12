Warszawiacy jeszcze mają szansę na wyższe bonifikaty

Premier Mateusz Morawiecki polecił wojewodzie mazowieckiemu, żeby przeanalizował uchwałę Rady Warszawy ws. obniżenia bonifikat pod kątem tego, czy jest zgodna z prawem - poinformował we wtorek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, rada miasta przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-procentową bonifikatę, jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), a poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W miniony czwartek projekt uchwały ws. obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty - na poziomie około 1,8 mld zł.

Do kwestii bonifikat odniósł się we wtorek szef KPRM.

Jak dodał, „jeżeli były okoliczności, że przyjęcie tej uchwały było niezgodne z prawem, to wojewoda ma prawo uchylić tę uchwałę”.

Dworczyk zaznaczył, że wojewoda ma 30 dni na opublikowanie uchwały. „Teraz trwają analizy. Wielu ekspertów twierdzi, że uchwała została podjęta niezgodnie z prawem, ale to oczywiście będzie decyzja pana wojewody i to od niego należy kierować szczegółowe pytania” - mówił.

Już w tej chwili można powiedzieć, że ta nowa uchwała nie wejdzie (w życie) od 2 stycznia. Co to oznacza? To oznacza, że na początku stycznia warszawiacy będą mogli składać wnioski o zmianę użytkowania wieczystego we własność z bonifikatą 98 proc., ponieważ będzie działała uchwała podjęta przed wyborami samorządowymi - podkreślił szef KPRM. - Mamy nadzieje, że stawki 98 proc. bonifikaty zostaną zachowane w Warszawie. Jeżeli rada miasta podejmuje taką uchwałę, mając dostęp do wszystkich danych - powinna być w tym konsekwentna i to co się wydarzyło w Warszawie było zwykłym, ordynarnym oszustwem - ocenił Dworczyk.