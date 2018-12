Trzaskowski spanikował

Rafał Trzaskowski zapowiedział, że zawnioskuje, by rada miasta wróciła do bonifikaty w wysokości 98 procent za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Prezydent Warszawy chce, by samorządowcy zajęli się tym w środę na specjalnej sesji, podaje TVN24.

Prezydent Warszawy stwierdził też, że zmiana decyzji jest efektem „wsłuchania się w głos mieszkańców”.

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat.

Jak czytamy na portalu TVN24, te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Ale w ostatni czwartek projekt uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński.

Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty - na poziomie około 1,8 mld zł. Radni, przy protestach Prawa i Sprawiedliwości zmniejszyli ulgę do maksymalnie 60 procent. Wywołało to falę negatywnych komentarzy. - czytamy w TVN24.

Wcześniej sprawą zainteresował się również premier Mateusz Morawiecki, który polecił wojewodzie mazowieckiemu, żeby przeanalizował uchwałę Rady Warszawy ws. obniżenia bonifikat pod kątem tego, czy jest zgodna z prawem.

Jesteśmy zdeterminowani, żeby te bonifikaty były jak najwyższe. Likwidowaliśmy użytkowanie wieczyste i zmienialiśmy je na własność po to, żeby Polacy mogli się poczuć właścicielami swoich mieszkań, swoich nieruchomości i zrobimy wszystko, żeby taka możliwość była. Dlatego premier polecił wojewodzie Zdzisławowi Sipierze, żeby przeanalizować uchwałę przyjętą w zeszłym tygodniu przez Radę Warszawy, pod kątem tego, czy jest zgodna z prawem - powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Jak dodał, „jeżeli były okoliczności, że przyjęcie tej uchwały było niezgodne z prawem, to wojewoda ma prawo uchylić tę uchwałę”.

