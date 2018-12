To już ostatni dzwonek na niższy podatek

Grudzień to miesiąc pełen wyzwań dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W szereg obowiązków finansowych dochodzi niejednokrotnie, jeśli jesteś VAT-owcem, kwestia możliwości obniżenia podatku dochodowego za dany rok. Oszacowałeś wstępnie, że w zeznaniu rocznym wyjdzie podatek do zapłaty i chcesz go obniżyć? To ostatni dzwonek!

Będąc płatnikiem VAT i zamykając rok w swojej firmie możesz wstępnie oszacować, ile podatku za 12 miesięcy musisz oddać do urzędu skarbowego w ramach deklaracji PIT. Grudzień to ostatni dzwonek, by obniżyć podatek dochodowy, który będziesz zmuszony zapłacić, a pozyskaną kwotę przeznaczyć np. na rozwój firmy czy jej oszczędności. Jak tego dokonać?

Przemyśl zakupy majątku firmy i zapłać stałe koszty wcześniej

Zakupy – to pierwsze, co przychodzi sprytnym podatnikom VAT do głowy pod koniec roku podatkowego. I słusznie! Grudzień to bowiem ostatnia szansa, by dokonując zakupów majątku firmy obniżyć tym samym wysokość podatku dochodowego, który będziesz musiał oddać do urzędu skarbowego. Oczywiste jest, że każdy z dokonanych zakupów musi być uzasadniony, zgodnie z rodzajem działalności jaki prowadzisz. Wyposażenie, materiały codziennego użytku czy produkty, które posłużą rozwojowi firmy – przemyśl tego typu transakcje!

Pamiętaj, że każdy zakup do kwoty 3500 netto stanowi element wyposażenia danej firmy i możesz rozliczać go na bieżąco. Oznacza to, że zakupy poczynione do tej kwoty z powodzeniem ujmiesz w bieżącym roku podatkowym i obniżysz podatek do zapłaty. Planujesz droższy zakup? Nie ma problemu, aczkolwiek musisz liczyć się z koniecznością jego amortyzacji. Koniecznie dowiedz się wcześniej czy będzie opcja zastosowania amortyzacji jednorazowej, czyli rozliczenia wartości danego środka trwałego jeszcze w bieżącym roku.

W przypadku kosztów w firmie i obniżenia podatku warto wziąć także pod uwagę opcję zapłaty stałych usług. Z powodzeniem możesz bowiem zapłacić chociażby abonament za telefon od razu za dłuższy okres czy uiścić z góry opłatę za usługę księgową za parę miesięcy. W każdym z tych przypadków niezmiernie istotne jest, aby dopilnować faktur. Pamiętaj, że aby rozliczyć wydatek jeszcze w tym roku, na dokumencie musi widnieć tegoroczna data, choćby była ostatnim dniem grudnia. Wszelkie faktury z datą styczniową będą rozliczane już bowiem w nowym roku podatkowym i zabieg obniżenia podatku nie będzie skuteczny.

Zweryfikuj każdą fakturę

Jako przedsiębiorca musisz wiedzieć, że wszelkie poniesione w danym roku podatkowym wydatki możesz ująć w kosztach tylko do końca grudnia. Aby mieć pewność dobrze prowadzonej dokumentacji, przed ostatecznym rozliczeniem przejrzyj wszystkie faktury kosztowe za dany rok podatkowy. Choć wydaje się to żmudnym zajęciem, masz możliwość wychwycenia braku któregoś z dokumentów. Brak kreślonej faktury oznacza bowiem konieczność zwrócenia się z prośbą o duplikat do danego kontrahenta.