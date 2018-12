Banki czują się znakomicie

Sytuacja sektora bankowego od stycznia do września tego roku pozostawała stabilna – pisze w swoim raporcie KNF. W porównaniu do końca roku ubiegłego, zanotowano wzrost funduszy własnych, znacząco wzrósł wynik finansowy netto, a wszystkiemu sprzyjało wysokie tempo wzrostu gospodarki – wynika z raportu Komisji.

KNF informuje, że w opisywanym okresie odnotowano wzrost funduszy własnych (z 197,6 mld zł na koniec ub.r. do 209,0 mld zł na koniec września br., tj. o 5,8 proc.) oraz „marginalną poprawę współczynników kapitałowych (współczynnika kapitału Tier I z 17,2 proc. do 17,3 proc., a łącznego współczynnika kapitałowego z 19,0 proc. do 19,3 proc.).

Na poziomie poszczególnych banków sytuacja w zakresie spełnienia wymagań regulacyjnych wyglądała korzystnie. Na koniec września br. tylko dziewięć banków spółdzielczych nie spełniało wymogów regulacyjnych w zakresie minimalnego poziomu kapitału założycielskiego lub minimalnych poziomów współczynników kapitałowych. Ponadto, dwadzieścia dwa banki, w tym cztery komercyjne, nie spełniały wymogu połączonego bufora , tj. ich wskaźniki kapitałowe były niższe niż suma wymogów regulacyjnych oraz wymogu połączonego bufora. Wynikało to m.in. z podniesienia od stycznia 2018 r. bufora zabezpieczającego (do 1,875 proc.) oraz nałożenia bufora ryzyka systemowego (w wysokości 3,0 proc.) na ekspozycje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a banki te nie zdołały wcześniej zgromadzić odpowiedniego kapitału (ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił 6,2%). Pomimo zadowalającej sytuacji bieżącej w skali całego sektora, rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków konieczne jest jej wzmocnienie – czytamy w raporcie.

Wynik finansowy netto sektora bankowego, wzrósł w opisywanym okresie do 11.629 mln zł i był znacząco wyższy (o 1.137 mln zł, tj. o 10,8%) od zanotowanego w podobnym okresie rok temu.

KNF podaje, że poprawę wyników odnotowano w bankach komercyjnych (o 13,3 proc.), podczas gdy w bankach spółdzielczych uległy one obniżeniu (-12,1 proc.), podobnie jak i w oddziałach instytucji kredytowych (-19,1 proc.).

Poprawa wyników nastąpiła głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego, połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania. Wpływ pozostałych pozycji na zmiany wyniku finansowego był znacząco mniejszy – czytamy w informacji.

Komisja podkreśla, że sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki (według wstępnych szacunków GUS roczne tempo wzrostu PKB w poszczególnych kwartałach br. przekraczało 5 proc.), dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy (stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 5,7 proc., a BAEL do 3,9 proc.; wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wzrosło nominalnie o 7,2 proc., a realnie o 5,4 proc.), jak też poprawa nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów.