Szok! Rafako zrobiło autobus elektryczny

Rafako zaprezentowało swój autobus elektryczny. Może trafić na drogi już w połowie przyszłego roku - podała spółka.

Innowacyjne rozwiązania napędu, możliwość zastosowania kolejnych generacji baterii, w miarę rozwoju technologii oraz modułowa konstrukcja - pozwalająca na bazie jednego projektu produkować różne wersje pojazdu - to podstawowe zalety elektrycznego autobusu z Rafako Grupa PBG. Pojazd zaprezentowano dziś w fabryce w Raciborzu, na drogi może trafić już w połowie przyszłego roku. Autobus został zaprojektowany i wykonany od początku jako autobus z elektrycznym układem napędowym i zasilaniem bateryjnym, optymalnie umiejscowionym w konstrukcji pojazdu - czytamy w komunikacie.

Autobus zaprojektowany jest w trzech wersjach - szkolnej, podmiejskiej i miejskiej. W zależności od wersji ma od 20 do 40 miejsc siedzących i długość do 8,5 m. Według producenta jego ogromną zaletą jest wysokość - wynosząca niewiele ponad 3 metry. Pozwoli mu to wjeżdżać pod praktycznie każdy wiadukt w miastach. Wysokość 3,2 metra uzyskano poprzez umieszczenie baterii pod podłoga, a nie jak jest to najczęściej dotąd praktykowane - na dachu pojazdu. Dodatkowo - uwolnioną w ten sposób powierzchnię dachu, będzie można wykorzystać np. do umieszczenie tam ogniw fotowoltaicznych. Do napędu przewidziano trójfazowy silnik synchroniczny o mocy 140 kW o dużej sprawności - rzędu 96 proc., znacznie wyższej od stosowanych dotychczas rozwiązań.

W wersji szkolnej i podmiejskiej przewidziano baterie NMC 144 kWh wraz z pokładową ładowarką, które pozwolą na przejechanie ok 140 km, w wersji miejskiej baterie LTO o pojemności 61 kWh - tu zasięg naładowanego busa wynosi 70 km. Zastosowanie innowacyjnych baterii do szybkiego ładowania typu LTO (Lithium Titanium Oxide), umożliwi szybkie ( ok.15 minut - podczas postoju na pętli) naładowanie baterii do 90 proc. pojemności. Liczba cykli ładowania przewidzianych dla takich baterii wynosi ponad 10 000, podano także.

Zamocowanie akumulatorów pod podwoziem ma jeszcze tę zaletę, że znacząco obniży środek ciężkości autobusu a w konsekwencji wpłynie na znaczną poprawę stabilności toru jazdy, szczególnie podczas pokonywania zakrętów, Mówiąc wprost - dzięki takiej konstrukcji autobus jest bardziej bezpieczny. Jednocześnie jest to pojazd bardzo praktyczny i z ogromnymi możliwościami różnorodnych zastosowań. Co ważne, biorąc pod uwagę, jak szybkie zmiany zachodzą szczególnie w technologiach związanych z ogniwami do pojazdów elektrycznych, przygotowaliśmy nasz projekt tak, aby można w nim wykorzystać efekty postępu technicznego. Dzięki temu to nie jest projekt na najbliższy rok czy dwa, ale na lata, bo możemy w nim bez problemu stosować coraz nowsze baterie i inne rozwiązania, które dziś są w fazach teoretycznych rozważań - powiedział odpowiedzialny za projekt pojazdu Michał Maćkowiak, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że sam autobus to również bardzo innowacyjna konstrukcja. Dach pojazdu i szkielet ścian będą wykonane z lekkich materiałów, co zmniejszy jego wagę - czyli parametr bardzo istotny dla zasięgu każdego pojazdu elektrycznego. Szkielet wykonany jest w technologii samonośnej (bez oddzielnej ramy nośnej) z lekkich otworowanych i giętych elementów ze stali nierdzewnej oraz z lekkich i wytrzymałych elementów z laminatów poliestrowych - zapewniający odpowiednią wytrzymałość a zarazem bezpieczeństwo pasażerom i kierowcy. Nowoczesna przestrzenna konstrukcja umożliwi swobodną aranżacje wnętrza i łatwe przystosowanie pojazdu zarówno na potrzeby autobusu szkolnego, do potrzeb komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Autobus oczywiście jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, podsumowano.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

Na podst. ISBnews