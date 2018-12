Kolejny przewoźnik we Wspólnym Bilecie

Koleje Małopolskie dołączyły do Wspólnego Biletu – poinformowały PKP. Dzięki wprowadzeniu takiej usługi podróżni mogą kupić jeden bilet na całą podróż niezależnie od tego z jakich pociągów korzystają.

Nowa oferta dotyczy nie tylko przewoźników z grupy PKP, ale także kolei samorządowych, które odpowiadają za obsługę połączeń regionalnych i aglomeracyjnych. Pasażerowie mogą już kupować bilety na połączenia obsługiwane przez przewoźników, z usług których korzysta około 80 proc. wszystkich pasażerów kolei w Polsce, czyli PKP Intercity, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Przewozów Regionalnych (POLREGIO), Kolei Mazowieckich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, a od 20 grudnia Wspólny Bilet obowiązuje także w Kolejach Małopolskich.

Kolejny przewoźnik dołącza do prowadzonego przez PKP SA projektu wspólnego biletu. To oznacza lepszą ofertę dla pasażerów. Mamy nadzieję, że dzięki temu jeszcze więcej Polaków przekona się do podróżowania koleją – powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

To drugi obok POLREGIO przewoźnik obsługujący regionalne i aglomeracyjne połączenia kolejowe w Małopolsce. Korzystając z usług Kolei Małopolskich, można dojechać m.in. do Wieliczki, portu lotniczego w Balicach, a także do Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy-Zdroju, Jasła i Miechowa. Już wkrótce Wspólny Bilet będzie obowiązywał także w Kolejach Śląskich, Kolejach Dolnośląskich oraz pociągach spółki Arriva RP.

Wspólny bilet to doskonała oferta dla wszystkich podróżujących koleją. Każdy pasażer, który zdecyduje się wybrać ten środek transportu, będzie mógł bez zbędnych formalności przejechać przez Polskę na jednym bilecie, korzystając przy tym z oferty różnych przewoźników. Cieszę się, że kolej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom podróżnych i że z nowej oferty będą mogli skorzystać także pasażerowie Kolei Małopolskich – mówi, cytowany w komunikacie, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Podstawą Wspólnego Biletu jest jedna taryfa obowiązująca u wszystkich przewoźników kolejowych, którzy wprowadzili tę ofertę. Taryfa ma charakter degresywny, co oznacza, że sposób naliczenia ceny biletu opiera się na zasadzie: „im dalej jedziesz, tym mniej płacisz za kolejne kilometry pokonywanej trasy”.