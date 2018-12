JSW rozwiązała 653,5 mln zł rezerwy

Przekazanie kopalni Krupiński oraz tzw. ruchu Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) w pierwszym roku przyniesie Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) ok. 436 mln zł oszczędności. Wraz z majątkiem kopalń do SRK przejdzie ok. 2,5 tys. pracowników spółki - wynika z informacji JSW.