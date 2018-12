Niemcy wolą ścigać prawicowców

Nowy szef Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) Thomas Haldenwang zapowiedział w wywiadzie dla „Sueddeutsche Zeitung” intensyfikację działań przeciw prawicowemu ekstremizmowi. Jego zdaniem zjawisko to przyjmuje w Niemczech nową jakość - czytamy w monachijskim dzienniku.

Od pewnego czasu ekstremizm prawicowy cechuje nowa dynamika. Wydarzenia w Chemnitz pokazały to jak w soczewce - powiedział Haldenwang odnosząc się do zamieszek z przełomu sierpnia i września w saksońskim mieście, po tym jak obywatel Niemiec został tam zamordowany przez migranta.

Mobilizacja w tych środowiskach następuje według klarownego wzoru. Najpierw mieliśmy do czynienia z wydarzeniem katalizującym: morderstwem Niemca. Następnie została do tego dopisana historia. W tym przypadku, że mężczyzna bronił kobietę przed napaścią seksualną ze strony migrantów. Historia, która pasuje do obrazu świata prawicowych ekstremistów rozprzestrzenia się w internecie. Z całych Niemiec zjeżdżają się radykałowie. Różne organizacje współpracują ze sobą - przekonuje szef BfV.