W 2019 roku szczególny nacisk na relacje z USA

Rok 2019 w polityce zagranicznej to będzie rok pogłębiania relacji polsko-amerykańskich - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Spodziewamy się ważnych wizyt polityków amerykańskich; prezydent Andrzej Duda złoży wizytę gospodarczą w USA - zaznaczył

Szczerski powiedział, że aktywność prezydenta polityce zagranicznej w przyszłym roku będzie przebiegała podobnymi tropami, jak w mijającym roku. Po pierwsze będzie miała wymiar regionalny, bo będziemy mieli spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki na Słowacji i szczyt Inicjatywy Trójmorza w Słowenii. Prezydent będzie uczestniczył w obu spotkaniach - poinformował prezydencki minister.

Podkreślił, że to będzie też rok pogłębiania relacji polsko-amerykańskich. Spodziewamy się kolejnych ważnych wizyt amerykańskich w Polsce. Także prezydent uda w przyszłym roku do Stanów Zjednoczonych; tym razem w kwestiach gospodarczych - powiedział.

Jak zaznaczył, Andrzej Duda chce odwiedzić miejsca, gdzie się toczy amerykańskie życie biznesowe, gdzie Polacy prowadzą swój biznes. Poza kwestiami militarnymi, które będziemy rozwijać, chcemy też zaakcentować wymiar ekonomiczny, inwestycyjny relacji polsko-amerykańskich. Planujemy taką gospodarczą wizytę prezydenta jeszcze w pierwszej połowie roku - poinformował Szczerski.

Ponadto - mówił - na pewno prezydent będzie chciał zaakcentować swoją obecność w ONZ i poza wizytą we wrześniu w Nowym Jorku na dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jest możliwe, że prezydent odwiedzi także inne siedziby ONZ i oenzetowskich agend. Jak dodał, będzie to związane z podsumowaniem konferencji klimatycznej, która miała miejsce w Katowicach. Prezydencja Polski w COP24 trwa do grudnia przyszłego roku.

Szczerski spodziewałyby się też wizyty prezydenta Dudy na Kaukazie. Prezydent był w Gruzji niejednokrotnie, ale chciałby dopełnić gospodarcze i polityczne kontakty z innymi krajami Kaukazu - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Zaznaczył, że przyszły rok będzie też czasem wielu ważnych rocznic o wymiarze międzynarodowym. Będziemy obchodzić 20-lecie członkostwa Polski i krajów naszego regionu w NATO. Prezydent będzie uczestniczył w uroczystościach, które organizuje prezydent Milosz Zeman w Pradze, ale będą też takie uroczystości w Polsce - powiedział Szczerski.

Będziemy również obchodzili 15-lecie członkostwa w Unii Europejskiej, 450-lecie Unii Lubelskiej, 80-lecie wybuchu II wojny światowej i tu na pewno będą uroczystości o charakterze międzynarodowym - dodał prezydencki minister. Jak dodał, będą też uroczystości związane z rocznicami wydarzeń końca II wojny światowej - bitwy o Monte Cassino, Powstania Warszawskiego czy wyzwolenia Belgii i Holandii z udziałem polskich żołnierzy.

Prezydent będzie chciał oddać hołd polskim bohaterom wojennych odwiedzając Monte Cassino. Planujemy też wizytę państwową w Belgii i w Holandii - poinformował Szczerski.

Już w styczniu prezydent najprawdopodobniej weźmie udział w Forum Ekonomicznym w Davos. Pierwszy raz Andrzej Duda uczestniczył w forum w styczniu 2018. Na początku roku planowana jest też wizyta w Polsce prezydent Litwy Dalii Grybauskaite.

Szczerski zaznaczył, że rok 2019 to rok stulecia nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z większością krajów świata, więc będzie wizyt dużo wizyt zagranicznych przywódców związanych z tą rocznicą.

PAP, mw