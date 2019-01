Coraz więcej firm planuje podwyżki w tym roku

Odsetek przedsiębiorstw, które planują podnosić wynagrodzenia, wzrósł w 2019 r. do 36% (z 31% rok wcześniej), wynika z badania Grant Thornton prowadzonego wśród średnich i dużych firm. Dynamika płac może przyspieszyć do 8-9% r/r w 2019 r. , wynika z badania.

Dotąd nasz wskaźnik skłonności firm do podnoszenia płac był dobrze skorelowany z faktycznymi danymi o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw - wyprzedzał je ok. rok. Gdyby ta korelacja miała się utrzymać, oznaczałoby to, że rok 2019 przyniesie dalsze przyspieszenie dynamik płac w okolice 8-9% rok do roku - czytamy w raporcie.