Budżet państwa z deficytem poniżej 15 mld zł

Budżet za 2018 rok zakończył się deficytem zdecydowanie poniżej 15 mld zł, a deficyt całego sektora finansów publicznych za ub.r. powinien wynieść około 0,5 proc. PKB - wynika ze słów minister finansów Teresy Czerwińskiej.

Budżet w ubiegłym roku zakończyliśmy deficytem. Jaka ostateczna jest to wielkość - to trudno jeszcze podać. W grudniu ub.r. mówiłam, że nie przekroczy on 15 mld zł i zdecydowanie będzie to poniżej 15 mld zł. W głównej mierze jest to wynikiem m.in. realizacji ustawy okołobudżetowej - powiedziała Czerwińska dziennikarzom.

Jeżeli chodzi o wynik całego sektora, […] to te dane będziemy mieli do końca stycznia. Zapewne ostateczne wyliczenia pojawią się w lutym. Zapowiadałam, że deficyt sektora wyniesie 0,5 proc. PKB i to podtrzymuję – dodała.