Giżycko chce wejść w Mieszkanie+

Giżycko chce zbudować 100 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poinformował burmistrz miasta i dodał, że odpowiednie dokumenty złożono już do resortu inwestycji i rozwoju.

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz poinformował, że samorząd w ciągu 60 dni ma otrzymać z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ocenę złożonych dokumentów. Od niej będzie zależało rozpoczęcie inwestycji.

„Chcemy budować mieszkania w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jesteśmy przekonani, że znajdziemy partnera prywatnego, bo jeden z miejscowych deweloperów już wyraził zainteresowanie uczestnictwem w programie” - poinformował PAP Iwaszkiewicz. Deweloper ma zbudować mieszkania i administrować nimi nie krócej niż 15 lat, i nie dłużej niż 30 lat. Nie jest jednak przesądzone, że deweloper, który już wyraził zainteresowanie będzie realizował inwestycję - jeśli program dojdzie do skutku miasto przeprowadzi w tym zakresie dialog konkurencyjny.

„Przewiduję, że uruchomienie procedury dialogu konkurencyjnego nastąpi najpóźniej w marcu 2019 r” - przyznał Iwaszkiewicz.

Budynek ze 100 mieszkaniami ma być ulokowany na miejskiej działce atrakcyjnie położonej w śródmieściu Giżycka (pomiędzy budynkiem sądu, a dworcem). Mieszkania mają mieć od 50 do 80 m. kw. Z analiz urzędu miasta w Giżycku wynika, że koszt inwestycji to 27 mln zł, zaś szacunkowy czynsz za metr kwadratowy mieszkania może wynosić ok. 25 zł.

Mieszkania będą przeznaczone głównie dla osób o stałych dochodach, a nieposiadających zdolności kredytowej. Gdy samorząd Giżycka przed rokiem przeprowadzał rozeznanie wśród mieszkańców zainteresowanych takimi lokalami, ankiety złożyło 300 rodzin. „Nie weryfikowaliśmy ich pod względem spełniania kryteriów, to nie były wiążące deklaracje. Sądzimy jednak, że 100 lokali znacząco poprawi sytuację mieszkaniową w Giżycku” - podkreślił burmistrz miasta.

Mieszkanie plus to rządowy program, który ma sprawić, by na rynku było więcej dostępnych cenowo mieszkań. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

W ramach Mieszkania plus jest realizowanych blisko 10 tys. mieszkań. Oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie. W pierwszym kwartale przyszłego roku najemcy wprowadzą się do Mieszkania plus w Gdyni, Wałbrzychu oraz Kępicach.

PAP/ as/