Rząd o matczynych emeryturach

We wtorek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który ma omówić m.in. projekt ustawy dotyczący tzw. matczynych emerytur; ministrowie rozpoczęli posiedzenie od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego w poniedziałek prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Projekt dotyczący tzw. matczynych emerytur przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.

Zgodnie z projektem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

To świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna, która od 1 marca będzie wynosiła 1100 zł. Szacujemy, że to świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tys. osób, które nie wypracowały tego stażu, i 20,8 tys. osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna - wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1,1 tys. zł brutto - tłumaczyła w ubiegłym tygodniu minister rodziny Elżbieta Rafalska.