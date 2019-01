Rząd będzie uczył dzieci programowania

Resort cyfryzacji organizuje konkurs dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, w którym mogą wygrać udział w warsztatach programowania. Zgłoszenia trzeba wysyłać do 8 lutego 2019 r.

Konkurs jest skierowany do grup dzieci od pierwszej do czwartej klasy szkoły podstawowej. Minimalna wielkość grupy to cztery osoby. Maksymalna - 20 osób. Grupa musi mieć pełnoletniego opiekuna. Może nim być rodzic, nauczyciel lub inni opiekunowie prawni. To opiekun zgłasza grupę do konkursu.

Zadaniem grupy jest przekonanie jury, że to właśnie do niej powinni przyjechać nauczyciele, którzy poprowadzą warsztaty. Należy to zrobić, odpowiadając poprzez formularz na pytanie konkursowe: „Dlaczego to właśnie do Was mamy przyjechać i przeprowadzić warsztaty z programowania?”. Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1800 znaków.

Spośród wszystkich zgłoszeń MC wybierze minimum jedną, a maksimum pięć najciekawszych. Dla zwycięskich grup resort cyfryzacji zorganizuje profesjonalne, kilkugodzinne warsztaty programowania w ich miejscu zamieszkania.

Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie www.koduj.gov.pl

„Programowanie to frajda. Wiedzą o tym tysiące dzieciaków i ich rodzice, którzy odwiedzają nasze Kluby Młodego Programisty. Chcemy, aby przekonali się o tym kolejni. Nie tylko Ci z dużych i średnich miast, którzy mogą wybierać z szerokiej oferty zajęć. Przyjedziemy w dowolne miejsce w Polsce - do szkoły, mieszkania, domu kultury czy biblioteki i zorganizujemy profesjonalne zajęcia. Zadanie konkursowe? Przekonajcie nas, że to Wam należy się ta nagroda. Zachęcam do udziału w naszym konkursie” - zachęca do udziału w konkursie szef MC Marek Zagórski.

PAP/ as/