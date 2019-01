Kwieciński: Gospodarka wzrosła ok. 5 proc.

Wzrost gospodarczy Polski wyniósł ok. 5 proc. r/r w IV kw. 2018 r., jak i w całym ub. roku, prognozuje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W 2019 r. spodziewa się on wzrostu wyższego niż zapisane w ustawie budżetowej 3,8 proc.

Spodziewamy się, że bardzo dobrze zakończymy 2018 rok i zamknie się on wzrostem gospodarczym na poziomie ok 5 proc. PKB - będzie to jeden najlepszych wyników w UE. Spodziewamy się dynamiki ok. 5 proc. r/r PKB w IV kw. I w całym 2018 roku - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.

Rosną inwestycje i w 2019 r. będą przyczyniały się do wzrostu gospodarczego bardziej znacząco niż w 2018 r. - dodał.