Święto polskiego rolnictwa w Berlinie

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski będzie uczestniczył w targach „Zielony Tydzień w Berlinie, które rozpoczynają się w najbliższy piątek. Podczas targów przewidziane są rozmowy nt. handlu żywymi świniami między Polską a Litwą.

„Będę tam przez kilka dni spotykał się z ministrami rolnictwa, politykami z całego świata. Na Gruene Woche przyjeżdża ok 70 ministrów rolnictwa z różnych krajów. Chcemy zaprezentować nasze rolnictwo, nasze atuty i przewagi, pokazać polską żywność, i to jakim dynamiczne rozwijającym się krajem jesteśmy w zakresie eksportu” - poinformował PAP minister Ardanowski.

Zaznaczył, że bardzo ważne są kontakty z rynkiem niemieckim. „Dla nas jest to jeden z podstawowych rynków zbytu, sprzedajemy do UE 80 proc. eksportowanej żywności, z tego dużą część do Niemiec” - podkreślił minister.

Ardanowski poinformował, że został zaproszony przez niemiecka minister rolnictwa do otwarcia targów jak i do zabrania głosu w panelu dyskusyjnym ministrów rolnictwa nt. przyszłości rolnictwa, jego nowoczesności.

Najważniejszym punktem wizyty w Berlinie będą zaplanowane na piątek rozmowy z komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenisem Andriukaitisem oraz ministrem rolnictwa Litwy dotyczące na temat handlu żywymi świniami między Polską a Litwą.

Problemy pojawiły się po decyzji ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na przywóz do Polski świń i mięsa wieprzowego z tzw. stref czerwonych ASF z Litwy. Minister podjął ją w połowie grudnia ub.r. na skutek protestów rolników. Wywołało to oburzenie ze strony litewskiej, która wskazywała, że decyzja ta jest niezgodna z unijnymi przepisami i zagroziła, że odwoła się w tej sprawie do KE.

Kilka dni temu odbyła się telefoniczna rozmowa ministra Ardanowskiego z unijnym komisarzem; szef resortu rolnictwa wyjaśnił wówczas, że przyczyną wstrzymania wydawania zezwoleń jest niezwykle trudna sytuacja producentów trzody chlewnej w Polsce, która wynika nie tylko z bardzo niskich cen żywca, ale także z braku możliwości sprzedaży świń do rzeźni na obszarach z ograniczeniami.

Targi „Zielony Tydzień” w Berlinie, to bodaj największa impreza wystawiennicza dedykowana żywności na świecie. W tym roku odbędzie się ona po raz 84.

W targach uczestniczy ponad 1 700 wystawców z ponad 100 000 produktów z Niemiec i całego świata. Odbywa się ok. 300 wydarzeń specjalistycznych z udziałem przedstawicieli przemysłu spożywczego, hurtowni, handlu detalicznego i gastronomii.

Od kilku lat w ramach Targów „Zielony Tydzień” odbywa się Światowe Forum Wyżywienia i Rolnictwa (GFFA). W ramach forum spotyka się ponad 80 ministrów rolnictwai producentów żywności z całego świata. Tematami do dyskusji jest wykorzystanie surowców odnawialnych, produkty ekologiczne, cyfryzacja rolnictwa oraz dalszy rozwój i modernizacja obszarów wiejskich.

Motywem przewodnim polskiego wystąpienia jest hasło „Polska smakuje”.

Instytucje i regiony uczestniczące w Międzynarodowych Targach Grne Woche 2019 to: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Województwo Dolnośląskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Wielkopolskie oraz Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych.

Berlińskie targi są niezwykle popularne, gdyż są odwiedzane przez wielu berlińczyków, którzy chętnie spędzają tam czas z rodzinami i korzystają z licznych atrakcji np. w formie degustacji, pokazów kulinarnych, wstępów zespołów ludowych itp. Produkty wystawiane podczas tej imprezy można kupić, z czego chętnie korzystają zwiedzający.

