Unikali podatków. Przyszło do nich ABW

Funkcjonariusze ABW zatrzymali na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu dziewięć osób. Prokuratura podała w czwartek, że są to członkowie grupy przestępczej, która dopuszczała się prania pieniędzy i oszustw podatkowych.

W wyniku działalności grupy doszło, zdaniem śledczych, do uszczuplenia w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 30 mln zł. Zatrzymania mieszkańców województwa wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego miały miejsce w ubiegłym i w tym tygodniu. Były kolejnymi w tej sprawie.

Mężczyźni wchodzili w latach 2014-2017 w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dopuszczali się przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych polegających na pozorowaniu wewnątrzwspólnotowych dostaw alkoholu i faktycznym jego przemycie do Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzany był on nielegalnie do obrotu - podała Prokuratura Regionalna w Poznaniu.