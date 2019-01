Cyberbezpieczeństwo to kluczowe wyzwanie biznesowe

Polska może skorzystać na amerykańskim doświadczeniu dotyczącym nowoczesnych rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem bankowym, militarnym czy administracyjnym - mówi PAP prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Jego zdaniem cyberbezpieczeństwo jest kluczowym wyzwaniem biznesowym.

PKO Bank Polski od kilku lat angażuje się w cyfryzację usług nie tylko finansowych. Wpływamy - poprzez nasze działania - na cyfryzację gospodarki, administracji. Przykładem jest element cyfryzacji w świadczeniu 500 plus, dostarczanie usług e-tożsamości w przypadku dostępu do usług publicznych. Uznaliśmy także, że równolegle powinniśmy rozwijać tego typu zabezpieczenie procesów cyfrowych, zwanych popularnie cybersecurity, tworząc infrastrukturę cyberbezpieczeństwa w banku. Podjęliśmy inicjatywę, żeby tego typu infrastrukturę budować na poziomie systemu bankowego w Polsce. Widzimy też potrzebę, żeby współuczestniczyć w propagowaniu budowy cyberbezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym. Stany Zjednoczone to nasz ważny partner, sojusznik w NATO i stąd zdecydowaliśmy się, żeby program współpracy z Atlantic Council rozpoczął się konferencją w Warszawie. Wydarzenie stanowi także część inicjatywy partnerstwa polsko-amerykańskiego „100 lat razem”, której celem jest umacnianie polsko-amerykańskiego partnerstwa opartego na wspólnych wartościach, interesach i zaangażowaniu w silną transatlantycką wspólnotę wartości - mówi szef PKO BP, odpowiadając na pytanie o znaczenie tej inicjatywy.