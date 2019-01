PGNiG: Nie wzrosną rachunki za gaz

Gospodarstwa domowe w bieżącym roku zapłacą za gaz ziemny kupiony w PGNiG tyle samo, co w roku 2018. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżoną o 5 proc. taryfę dystrybucyjną dla Polskiej Spółki Gazownictwa i podwyższoną o 2,5 proc. taryfę dla paliwa gazowego dla PGNiG Obrót Detaliczny.

Według spółki, koszty transportu gazu stanowią około 1/3 wysokości rachunku za gaz, a koszty paliwa gazowego około 2/3 jego wysokości.

Zatwierdzone zmiany taryf oznaczają więc, że prawie 6,5 miliona gospodarstw domowych, które są klientami PGNiG Obrót Detaliczny, korzystających z gazu do przygotowywania posiłków, do ogrzewania wody, jak i do ogrzewania domów, otrzyma rachunki za gaz w praktycznie niezmienionej wysokości w stosunku do rachunków z drugiej połowy 2018 roku – oczywiście przy założeniu że zużyją tę samą ilość gazu- informuje PGNiG