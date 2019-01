Nowa energia w ubezpieczeniach

LINK4 rozpoczyna współpracę z Lumi, dostawcą energii na rynku warszawskim. Klienci ubezpieczyciela, którzy skorzystają jednocześnie z oferty Lumi, mogą liczyć na kartę podarunkową o wartości 250 zł.

Ze specjalnej oferty mogą skorzystać osoby, które posiadają w LINK4 polisę komunikacyjną lub mieszkaniową i zawrą umowę na dostawę energii z Lumi – marką Grupy Kapitałowej PGE, działającą na rynku warszawskim. Kartę podarunkową o wartości 250 zł klienci obu firm będą mogli zrealizować na zakupach w największych warszawskich galeriach handlowych lub tankując na stacjach Orlen i Lotos.

Ta współpraca to przede wszystkim ukłon w stronę naszych klientów, którzy w łatwy sposób mogą zyskać na specjalnej karcie podarunkowej aż 250 zł, praktycznie na dowolny cel – tłumaczy Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu w LINK4. – Przy okazji też stanowi dowód na to, że atrakcyjnych rozwiązań można szukać w branżach, które z pozoru mogą nie mieć ze sobą zbyt wiele wspólnego – dodaje. Ze specjalnej oferty Lumi mogą skorzystać wszyscy klienci LINK4, bez względu na to, czy umowę ubezpieczenia zawarli przez telefon, internet czy u agenta współpracującego z firmą. Dostawca energii gwarantuje stałą cenę przez okres 36 miesięcy, z prostym przelicznikiem: 0,32 zł za kWh energii i opłatą handlową w wysokości 4,99 zł/miesięcznie.

Ta współpraca z pewnością przyniesie klientom wymierne korzyści. Klient decydując się na propozycję Lumi i LINK4 otrzyma wyjątkowo atrakcyjną kombinację ofert ubezpieczeniowej i energetycznej – mówi Piotr Nastaj, prezes PGE Centrum, spółki odpowiedzialnej za rozwój marki Lumi.