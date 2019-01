Dolny Śląsk: Takiego programu jeszcze nie było

Pierwsza w Polsce sieć promocji gospodarczej powstała na Dolnym Śląsku. Tworzy ją dziesięć Gminnych Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, które uczestniczyły w pilotażowym programie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera powstały w dziesięciu dolnośląskich miastach: Głogowie, Dzierżoniowie, Radwanicach, Strzegomiu, Strzelinie, Świdnicy, Wałbrzychu, Wiązowie, Złotoryi i Żmigrodzie.

Robert Iwan, wiceprezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej podkreślił, że gminy te aktywnie włączyły się w podniesienie swojej konkurencyjności inwestycyjnej. „Nasza spółka pomogła im m.in. zrewidować ofertę inwestycyjną, wskazać przewagi poszczególnych samorządów, przygotować zespół do obsługi inwestora czy zaplanować promocję na arenie krajowej i międzynarodowej” - powiedział Iwan.

Dorota Pawnuk, burmistrz miasta i gminy Strzelin, poinformowała, że w ostatnich latach gmina sprzedała wszystkie swoje grunty inwestycyjne. „Zależy nam, aby nabywców znalazły także pozostałe grunty z terenu miasta i gminy Strzelin, które nie są naszą własnością. Włączyliśmy je do naszej oferty, bo każdy nowy inwestor, również ten który kupi działkę od prywatnej osoby, to korzyść dla całej gminy” - powiedziała burmistrz.

Przedstawiciele Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej wskazują na miasto Wałbrzych jako przykład samorządu, który zrewidował swoje podejście do pozyskiwania nowych inwestycji. Miasto, które do tej pory było kojarzone z przemysłem, zaczyna zwracać się w kierunku usług dla biznesu. W przyszłym roku powstanie tam pierwsze poza Wrocławiem duże centrum nowoczesnych usług dla biznesu na Dolnym Śląsku. Pracę znajdą tam specjaliści w takich dziedzinach jak: IT, logistyka, finanse, HR czy księgowość.

Z kolei w niedużej Złotoryi samorząd wybuduje modułową halę produkcyjną dla małych i średnich firm. „Około 25 procent inwestorów, z którymi prowadziliśmy rozmowy, potrzebowało takiego wsparcia. Nie byli zainteresowani budową zakładów od podstaw, lecz chcieli uruchomić produkcję w gotowym obiekcie. Jego budowa daje naszej gminie przewagę nad innymi miejscowościami w regionie. Inwestorzy mogą po prostu wynająć halę, wstawić maszyny, zatrudnić ludzi i natychmiast ruszyć z produkcją” - powiedział Robert Pawłowski, burmistrz Złotoryi.

Zdaniem ekspertów z Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, stabilny wzrost gospodarczy regionu wiąże się nie tylko z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, ale także reinwestycjami już istniejących przedsiębiorstw. Kolejnym istotnym aspektem rozwoju lokalnych samorządów jest eksport, który - jak podkreślono - w coraz większym stopniu jest udziałem małych i średnich przedsiębiorstw.

„Wiele samorządów nie współpracuje z lokalnymi firmami, zwłaszcza małymi i średnimi. Tymczasem trzeba pamiętać, że to one napędzają gospodarkę, a wspieranie lokalnych firm leży w interesie gmin. Dlatego wskazywaliśmy, jak ważne jest m.in. obniżanie gminnych podatków, ułatwienia w dostępie do infrastruktury, informowanie o możliwościach pozyskania środków na inwestycje, na innowacje, dostarczanie informacji o szkoleniach, nowych rynkach zbytu czy potencjalnych partnerach handlowych na całym świecie” - powiedział prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Roman Kozłowski.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką, której właścicielem jest samorząd województwa dolnośląskiego. Spółka jest partnerem samorządu w procesie pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz promocji gospodarczej regionu.

