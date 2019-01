4 mln obywateli dotkniętych ubóstwem energetycznym

Ubóstwo energetyczne dotyka co dziesiątego mieszkańca Unii Europejskiej; w Polsce obejmuje ok. 4,6 mln obywateli - poinformowano w Brukseli podczas obrad Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów.

Polski punkt widzenia przedstawił marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik.

Oceniamy, że w Polsce w tej chwili ubóstwem energetycznym dotkniętych jest około 4,6 mln obywateli w ponad 2 mln gospodarstw domowych. Często ten problem dotyka przede wszystkim środowisk wiejskiego i małych miejscowości - powiedział Struzik, który jest członkiem unijnego gremium skupiającego samorządowców.

Jego zdaniem poza dużymi aglomeracjami ludzie żyją w domach, które były budowane w starych technologiach i często są bardzo energochłonne. Na narastanie problemu mają tez wpływ stale rosnące ceny paliw.

Często ubóstwo energetyczne jest też przyczyną palenia opałem bardzo niskiej jakości, nawet odpadami, a to z kolei przekłada się na zatrucie powietrza, na zjawisko smogu. Uważam, że problem ubóstwa energetycznego jest problemem ogólnoeuropejskim, zarówno w krajach biedniejszych, jak i bogatszych i musimy znaleźć sposób na jego rozwiązanie - zaznaczył.

W ocenie samorządowca, problem mogą rozwiązać tylko wspólnoty lokalne, natomiast władze państwowe, korzystając ze środków europejskich, powinny wprowadzać programy docieplenia budynków, podniesienia ich energooszczędności.

W mojej ocenie ubóstwo energetyczne wymaga wieloprofilowego podejścia - oświadczył Struzik.

Uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślali, że ogromny potencjał w zakresie oszczędności energii kryje w sobie poprawa charakterystyki energetycznej budynków. Na potrzebę efektywności energetycznej zwracał uwagę m.in. przedstawiciel, leżącej na północny-wchód od Manchesteru, gminy miejskiej Kirklees - Andrew Cooper.

Kiedy bierzemy pod uwagę nowe mieszkalnictwo socjalne, trzeba przede wszystkim pamiętać o pasywnych domach. Pamiętać o tym, że domy, które budujemy dla tych najbiedniejszych, to powinny być domy bardzo efektywne. Jeżeli dom ma o 75 proc. niższy popyt na energię, to na pewno jest to wielki atut - zaznaczył.

Według danych Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, który jest proklimatycznym ruchem skupiającym ok. 8 tys. miast, ubóstwo energetyczne dotyka co 10. obywatela Unii Europejskiej. Z przytoczonych na stronie stowarzyszenia liczb wynika, że 57 mln Europejczyków nie ma odpowiedniego ogrzewania na zimę, 104 mln nie jest w stanie prawidłowo schłodzić swoich domów latem, natomiast 52 mln ma opóźnienia w opłacaniu rachunków za energię. Dodatkowo 10 milionów ludzi musi przejść ponad 30 minut, aby dotrzeć do najbliższego przystanku transportu publicznego.

Według innych źródeł ponad 80 mln Europejczyków żyje w wilgotnych budynkach, w których znajdują się ślady pleśni. Jest to również związane z trudnościami z nieprawidłowym ogrzewaniem i chłodzeniem domów.

Porozumienie Burmistrzów definiuje ubóstwo energetyczne jako sytuację, w której gospodarstwo domowe lub osoba fizyczna nie jest w stanie pozwolić sobie na podstawowe usługi energetyczne: ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, mobilność i energię.

PAP, MS