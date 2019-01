Chcesz się zbadać? Rusza darmowy program

W najbliższą środę startuje Ogólnopolska akcja bezpłatnych badań densytometrycznych, które pozwalają ocenić gęstość tkanki kostnej i ryzyko osteoporozy - poinformowała Fundacja NEUCA dla Zdrowia, organizator akcji pt. „Mocne kości do starości”.

Osteobus, w którym wykonywane będą badania, odwiedzi 70 polskich miast. Ich listę wraz z datami przyjazdu Osteobusa można znaleźć pod adresem internetowym https://fundacjaneuca.pl/uploads/media/default/0001/01/ca0d9311f7fcb63894a19c0eb59ece82c095d289.pdf .

Jak informują organizatorzy akcji, badanie densytometryczne trwa ok. 10 minut. Polecane jest szczególnie osobom po 40. roku życia, u których w rodzinie występowała osteoporoza, jak również wszystkim kobietom po 50. roku życia i mężczyznom po 55. roku życia. Przeciwwskazaniem do jego wykonania jest ciąża, badanie RTG lub rezonans magnetyczny wykonywany w ciągu ostatniego roku, a także pierwsze dwa dni po podaniu środka kontrastowego.

Osteoporoza jest przewlekłą chorobą, która prowadzi do ubytku masy kości i osłabienia ich struktury przestrzennej. W rezultacie zwiększa to znacznie podatność na złamania. Określa się ją jako cichą złodziejkę kości, gdyż długo nie daje żadnych objawów. Większość osób, które na nią cierpią, dowiaduje się o chorobie dopiero, gdy dozna złamania. Najczęściej są to: złamania kręgów kręgosłupa, szyjki kości udowej, kości nadgarstka oraz ramienia. Najpoważniejsze konsekwencje mają złamania szyjki udowej, które często prowadzą do utraty sprawności i samodzielności. Z danych wynika, że ok. 20 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn umiera w ciągu roku od tego złamania.

Międzynarodowa Fundacja ds. Osteoporozy (IOF) podaje, że na osteoporozę choruje ok. 200 mln osób na świecie. W Polsce liczbę osób, które na nią cierpią, szacuje się na 3 mln. Przeważnie są to kobiety w średnim i starszym wieku.

Większość chorych na osteoporozę nie jest tego świadoma i nie leczy się. Dlatego tak ważne jest wykonywanie badań densytometrycznych kości w średnim i starszym wieku. Umożliwiają one wykrycie osteoporozy we wczesnej fazie rozwoju i pozwalają określić stadium zaawansowania choroby, podkreśla Agata Łabędzka z Fundacji NEUCA dla Zdrowia.

W ramach profilaktyki osteoporozy bardzo ważne jest prawidłowe odżywanie się (m.in. dostarczanie wraz z dietą wapnia), utrzymywanie odpowiedniej masy ciała, regularna i prawidłowo wykonywana aktywność fizyczna oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie używek, takich jak alkohol czy papierosy. (PAP)