SALTUS nabywa udziały w MACIF

W dniu 14 stycznia 2019 Saltus TUW (działający pod marką SALTUS Ubezpieczenia) oraz Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce i Mutavie Société Européenne podpisały umowę nabycia przez Saltus TUW udziałów w Macif Życie TUW z siedzibą w Warszawie. Umowa wejdzie w życie z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Grzegorz Buczkowski, wiceprezes zarządu Saltus TUW, mówi: „Jesteśmy wdzięczni naszym francuskim przyjaciołom za decyzje, dzięki którym Macif Życie TUW pozostanie częścią polskiego sektora ubezpieczeń wzajemnych. Połączenie naszej siły kapitałowej, kompetencji i doświadczenia pracowników obu Towarzystw pozwoli na oferowanie naszym wspólnym ubezpieczonym nowoczesnych i korzystnych produktów ubezpieczeniowych.”

Grupa Macif komentuje: „grupa MACIF przyjmuje z radością to porozumienie między dwoma zakładami ubezpieczeń wzajemnych. Mamy nadzieję, że w jego wyniku rynek ubezpieczeń wzbogaci się o nową ofertę produktów przygotowanych przez specjalistów z obu towarzystw”.