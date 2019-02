Kolejne grupy przemycające imigrantów rozbite

W ubiegłym roku funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili szereg zatrzymań, czego efektem było rozbicie grup przestępczych organizujących cudzoziemcom nielegalne przekroczenie granicy - poinformowała rzecznik prasowy SG por. Agnieszka Golias.

Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Straży Granicznej wynika, że wśród rozbitych grup przestępczych, które trudniły się przemytem cudzoziemców, były także grupy o charakterze międzynarodowym. W efekcie działań funkcjonariuszy SG w ubiegłym roku udało się zakończyć 50 śledztw, w 40 przypadkach prokurator sporządził akty oskarżenia, a zarzuty usłyszało 331 podejrzanych.

W pierwszej połowie ubiegłego roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Bułgarii, którzy - jak zaznacza Straż Graniczna - stanowili trzon międzynarodowej grupy przestępczej organizującej nielegalną migrację.

„Migranci przerzucani byli przez granice poszczególnych państw z narażeniem ich zdrowia i życia w przestrzeniach ładunkowych samochodów ciężarowych, a przez granicę polsko-niemiecką w pojazdach typu kombi - po 10 osób” - zaznacza rzecznik prasowy SG por. Agnieszka Golias.

Jak ustalono, szlak przerzutowy do Polski wiódł z Turcji przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Z Polski cudzoziemcy byli transportowani przez Niemcy do krajów Europy Zachodniej.

„W trakcie dalszych czynności dokonano zatrzymania kolejnych dwóch członków grupy przestępczej. W sprawie nawiązano ścisłą współpracę ze stroną niemiecką. Sąd uznał winę zatrzymanych, wymierzając im kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Łącznie udokumentowano przerzut 187 cudzoziemców” - poinformowała SG.

W drugiej połowie ubiegłego roku funkcjonariusze SG rozbili zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze międzynarodowym. W trakcie działań zatrzymano w Warszawie obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej i dwóch obywateli Ukrainy, którzy byli głównymi organizatorami przerzutu przez polską granicę obywateli Wietnamu. Krajami docelowymi miały być dla nich inne kraje Unii Europejskiej.

Jak ustalono grupa ta dokonała wcześniej co najmniej 40 przerzutów z Polski do Niemiec, w trakcie których przemycono nie mniej niż 120 Wietnamczyków. Zatrzymani przemytnicy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

„Zgromadzono również materiał dowodowy wskazujący na kierowanie gróźb karalnych przy użyciu broni palnej przez głównego organizatora w stosunku do kierowców, którzy odmawiali dalszej współpracy polegającej na przewozie nielegalnych migrantów” - podkreśliła Golias.

Pod koniec ubiegłego roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG, we współpracy z oddziałem Nadodrzańskim i Komendą Główną SG w działaniach prowadzonych na terenie całego kraju zatrzymali pięciu Wietnamczyków oraz trzech Polaków. Jak zaznaczono wszyscy byli członkami międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przerzutem obywateli Wietnamu.

W tym wypadku szlak przerzutowy wiódł przez Rosję, Białoruś, Ukrainę lub Słowację do Polski, a stąd do Niemiec, Francji, Belgi oraz innych krajów UE.

Jak ustalono, grupie, którą kierowało dwóch Wietnamczyków, a w jej skład wchodzili zarówno Wietnamczycy jak i Polacy, udało się przerzucić w ten sposób ponad 100 obywateli Wietnamu. Osiem osób zostało tymczasowo aresztowanych.

W ubiegłym roku funkcjonariusze SG ujawnili także 61 ofiar handlu ludźmi. Znaleźli się wśród nich obywatele Ukrainy, Białorusi, Polski, a także Filipin, Wietnamu, Gambii i Gwinei. Osoby te były wykorzystywane do pracy lub usług o charakterze przymusowym.

Jak poinformowała por. SG Agnieszka Golias, w największej ubiegłorocznej sprawie Morskiego Oddziału Straży Granicznej ujawniono 38 ofiar handlu ludźmi - 18 z nich to obywatele Ukrainy, 8 to obywatele Białorusi, zaś 12 to Polacy. Byli wykorzystywani do pracy przymusowej w Polsce i w Szwecji. Grupę rozbito zatrzymując trzech Polaków - głównych sprawców.

„Szacuje się, że mogli wykorzystać do pracy przymusowej przeszło 540 osób pochodzących z Ukrainy, Polski, Białorusi, ale także Mołdawii, Gruzji, Rosji czy Armenii” - zaznacza Golias. Z ustaleń SG wynika, że sprawcy mogli w ten sposób zarobić ok. 4,5 mln zł.

Golias dodała, że pod koniec ubiegłego roku warszawski Sąd Okręgowy zajął się sprawą prowadzoną przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, w której udało się zidentyfikować 28 potencjalnych ofiar handlu ludźmi.

Obywatele Ukrainy i Białorusi wykorzystywani byli do pracy przymusowej m.in. jako pomoc kuchenna w ponad 60 restauracjach na terenie Warszawy.

PAP/ as/