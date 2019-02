Brytyjczycy wjadą do UE bez wizy

Przedstawiciele państw członkowskich UE uzgodnili w piątek w Brukseli stanowisko w sprawie przepisów umożliwiających bezwizowe pobyty krótkoterminowe w UE dla mieszkańców Wielkiej Brytanii po brexicie. Podobne podejście wypracował wcześniej Parlament Europejski.

Unijni ambasadorowie zgodzili się, by od obywateli Zjednoczonego Królestwa przyjeżdzających do strefy Schengen na krótki czas, czyli do 90 dni w 180-dniowym okresie, nie wymagano wiz.

Stanowisko to oznacza przyznanie mandatu dla prezydencji w Radzie UE do rozpoczęcia negocjacji z PE w sprawie tej propozycji.

Zgodnie z unijnymi regułami odstępstwo od wymagania wiz jest przyznawane na zasadzie wzajemności. Rada UE podkreśliła w piątkowym komunikacie, że rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział, iż nie zamierza wymagać wiz od obywateli UE udających się do tego kraju na krótkie pobyty.

Gdyby w przyszłości Zjednoczone Królestwo wprowadziło obowiązek wizowy dla obywateli przynajmniej jednego państwa członkowskiego, znalazłby zastosowanie istniejący mechanizm wzajemności, a trzy instytucje i państwa członkowskie zobowiązałyby się do jego bezzwłocznego uruchomienia - ostrzegła Rada UE.

We wtorek podobne stanowisko przyjęła jednomyślnie komisja wolności obywatelskich PE, a mandat do negocjacji będzie musiał jeszcze potwierdzić cały europarlament.

Podczas gdy zegar brexitowy tyka, ważne jest aby iść do przodu z tą regulacją zwalniającą brytyjskich obywateli z obowiązku wizowego w czasie podróży do UE. To pozwoli w jakiś sposób wyjaśnić, jaka będzie unijna polityka wizowa po brexicie, podczas gdy w tym samym czasie pracujemy nad innymi kluczowymi zapewnieniami dla obywateli brytyjskich i unijnych - podkreślił sprawozdawca w tej sprawie, brytyjski laburzystowski europoseł Claude Moraes.

Prawodawstwo unijne reguluje politykę wizową wobec obywateli państw trzecich przybywających do strefy Schengen na krótki pobyt. Obowiązujące przepisy obejmują wszystkich obywateli państw trzecich w ramach jednej z dwóch list: tych, którzy muszą posiadać wizę i zwolnionych z tego wymogu. Po brexicie, Wielka Brytania jako kraj trzeci będzie musiała pojawić się na jednej z tych dwóch list.

PAP, MS