Mama 4 Plus bez poprawek Senatu

We wtorek Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej program "Rodzina 500 plus".Po sześciogodzinnej debacie na forum Sejmu projekt prezentowany przez minister pracy Elżbietę Rafalską, skierowano do komisji, która ma przedstawić sprawozdanie w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu