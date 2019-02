Czerwińska: Spowolnienie pojawi się w połowie roku

Skutki spowolnienia gospodarczego w Polsce pojawią się w okolicach połowy roku, przy czym spowolnienie będzie miało najprawdopodobniej charakter „miękkiego lądowania”, uważa minister finansów Teresa Czerwińska.

W styczniu oznak spowolnienia, jeśli chodzi o typowo podatkowe aspekty, nie widać. Powiedziałam to już kilkakrotnie, że to spowolnienie będzie pewnym procesem, jego skutki będziemy obserwować - najprawdopodobniej pojawią się gdzieś w połowie roku. Tak mniej więcej wyglądają nasze prognozy. Natomiast będzie to raczej miękkie lądowanie, niż jakieś nagłe tąpnięcie - powiedziała Czerwińska w wywiadzie dla portalu Money.pl.