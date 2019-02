Czerwińska: MFW prognozuje solidny wzrost PKB

Przewidywane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce wpisuje się w ogólnoświatowy cykl koniunkturalny, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Podkreśliła, że prognozowany przez Fundusz poziom wzrostu PKB Polski w br. (3,6 proc.) jest nadal solidny.

MFW szacuje, że wzrost PKB w 2018 r. przekroczył 5 proc.. To bardzo dobra informacja. W kolejnych latach, zgodnie z naszymi prognozami, czeka nas spowolnienie wzrostu PKB wpisujące się w ogólnoświatowy cykl koniunkturalny. Jak prognozują eksperci MFW dynamika PKB będzie mniejsza ale w przypadku Polski utrzyma się na solidnym poziomie (3,6 proc.). Według prognoz zawartych w ustawie budżetowej wzrost PKB Polski w 2019 r. wyniesie 3,8 proc.. Są to prognozy zbliżone do konsensusu rynkowego. Pracujemy nad rozwiązaniami wspomagającymi stabilny rozwój naszej gospodarki, aby była jeszcze bardziej odporna na uwarunkowania zewnętrzne - napisała Czerwińska w komentarzu do raportu MFW.

MFW podał dziś, że szacuje wzrost gospodarczy w Polsce na 5,1 proc. w 2018 r. i spodziewa się spowolnienia do 3,6 proc. w 2019 r. oraz do 3 proc. w 2020 r. i do 2,8 proc. rocznie w latach 2021-2023. Czytaj także: MFW znowu podniósł prognozę wzrostu polskiego PKB

W październiku ub.r. MFW prognozował, że wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4,4 proc. w 2018 r. i 3,5 proc. w 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w końcu stycznia, że według wstępnych szacunków PKB wzrósł o 5,1 proc. r/r w 2018 r. wobec 4,8 proc. wzrostu w poprzednim roku.

Na podst. ISBnews