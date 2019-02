Ambasadorzy USA ostrzegają przed Nord Stream 2

Gazociąg Nord Stream 2 znacząco zwiększy rosyjskie zdolności wywierania nacisku na UE - ostrzegają w czwartek ambasadorzy USA w Niemczech, Danii i UE. Oceniają, że taki scenariusz jest niebezpieczny dla Wspólnoty oraz Zachodu.

W artykule na portalu Deutsche Welle dyplomaci zauważają, że kilkanaście europejskich państw w ponad 75 proc. jest zależnych od rosyjskiego gazu.

To czyni partnerów i sojuszników USA wrażliwymi na odcięcie gazu na życzenie Moskwy - piszą w nim ambasadorowie Stanów Zjednoczonych w Niemczech, Danii i UE, Richard Grenell, Carla Sands i Gordon Sondland.

Na potwierdzenie swojej tezy przypominają, że prezydent Rosji Władimir Putin „wielokrotnie udowadniał, że jest gotów użyć rosyjskiego gazu jako broni, blokując przepływ gazu do sąsiadów w latach 2006, 2009 i 2014, a ostatnio w marcu ubiegłego roku”.

Nie miejmy złudzeń: Nord Stream 2 przyniesie nie tylko więcej rosyjskiego gazu. Rosyjskie naciski oraz wpływy również popłyną Morzem Bałtyckim do Europy, a gazociąg umożliwi Moskwie dalsze podważanie ukraińskiej suwerenności i stabilności - oceniają amerykańscy ambasadorzy.

Wskazują też, że w zamian Europa „będzie wysyłać miliardy euro do Moskwy każdego roku i pośrednio finansować rosyjskie wojskowe agresje na Ukrainie i w Syrii”.

Będzie też finansować rosyjskie farmy trolli oraz fabryki dezinformacji wymierzone w demokratyczne instytucje w Europie oraz USA - dodają, wzywając do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej „szkodliwe działania”.

Jednocześnie krytykują narrację, że jest już za późno, by zatrzymać budowę Nord Stream 2.

To nie jest prawdą. Daleko do skończenia gazociągu i późniejszej operacyjności. Europa wciąż ma czas, by uregulować i zatrzymać gazociąg, ale czas się kończy - wskazują.