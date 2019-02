PERN: Naftoport zwiększy inwestycje do 20 mln zł

Naftoport, spółka z grupy kapitałowej PERN, zamierza przeznaczyć około 20 mln zł na inwestycje i remonty w 2019 roku, w porównaniu do ok. 12 mln w 2018 roku i blisko 13 mln dwa lata wcześniej. To wzrost o dwie trzecie, poinformował PERN.

Między innymi dzięki rosnącej roli Naftoportu, Gdańsk awansował na 4. miejsce wśród portów na Bałtyku, jeszcze w 2015 roku zajmując 6. lokatę. Dziś Naftoport stał się realnym narzędziem warunkującym skuteczną dywersyfikację dostaw surowca do Polski - czytamy w komunikacie.

PERN podkreśla, że dziś rafinerie przerabiają surowiec nie tylko z Rosji, ale także Arabii Saudyjskiej i innych państw Bliskiego Wschodu, USA i Kanady, Nigerii, Angoli, Kazachstanu oraz podmorskich złóż Morza Północnego i złóż rodzimych - Morza Bałtyckiego. Dla PERN oznacza to jedno - konieczność zapewnienia elastycznego transportu ropy do rafinerii i zachowanie jej pełnej jakości. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem firma rozwija swoją infrastrukturę.

Możliwość szerokiego wyboru dostawców i możliwość zaopatrzenia w surowiec poprzez port na Morzu Bałtyckim (Naftoport) jest korzystna dla polskich rafinerii z uwagi na większą konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne - powiedział prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie.

Dzięki inwestycjom podejmowanym przez PERN, możliwości Naftoportu jeszcze się zwiększą. Chodzi o budowę nowych zbiorników na ropę w bazie surowcowej w Gdańsku i Terminalu Naftowym Gdańsk oraz budowę drugiej nitki ropociągu pomorskiego z Gdańska do Płocka.

Naftoport jest jedynym w Polsce morskim terminalem przeładunku ropy naftowej i największym krajowym terminalem przeładunku produktów naftowych, a przy tym jednym z największych naftowych terminali przeładunkowych na Bałtyku. PERN posiada 66,67% udziałów w kapitale tej spółki.

Naftoport zaopatruje w surowiec rafinerie PKN Orleni Grupy Lotos, a także TRM Leuna i PCK Schwedt w Niemczech. Przedsiębiorstwo prowadzi także morskie przeładunki produktów naftowych na rzecz Grupy Lotos - za pośrednictwem spółki realizowana jest większość eksportu produktów naftowych z Polski.

Potencjał spółki umożliwia przeładunek ponad 36 mln ton ropy oraz 4 mln ton produktów naftowych w skali roku, zapewniając możliwość pełnego pokrycia potrzeb rafinerii podłączonych do systemu rurociągów PERN. W morskim terminalu spółki prowadzone są przeładunki ropy naftowej oraz benzyny, paliwa lotniczego, oleju napędowego, oleju opałowego, kondensatów i komponentów.

Na wyposażenie Naftoportu składa się 5 stanowisk przeładunkowych (możliwa jest jednoczesna obsługa statków na wszystkich stanowiskach), z możliwością obsługi największych zbiornikowców oceanicznych zawijających na Morze Bałtyckie, w tym statków o długości nawet 340 metrów, przy zanurzeniu 15 metrów.

(ISBnews)SzSz