Czy można założyć firmę będąc bezrobotnym?

Status bezrobotnego kojarzy się nam wyłącznie z brakiem zatrudnienia, przeglądaniem ofert pośrednictwa pracy oraz meldowaniem się w ustalonym terminie w celu podpisania stosownych dokumentów. Jak się okazuje, przepisy otwierają przed bezrobotnymi zupełnie nowe możliwości. Zobacz najważniejsze informacje!

Działalność bez rejestracji ma wiele twarzy

Działalność bez rejestracji, czyli „firma bez firmy” to spora nowość dla przedsiębiorczych osób. Otwiera zupełnie nowe możliwości i jest dość elastycznym rozwiązaniem. Jak się okazuje, budzi sporo kontrowersji i po głębszej analizie wzbudza wątpliwości u osób, które chcą dorobić, jednocześnie robiąc to w legalny sposób. Jedną z nich jest kwestia połączenia statusu osoby bezrobotnej z prowadzeniem działalności nierejestrowej. Czy to w ogóle możliwe? Wbrew przekonaniom większości, tak! Status osoby bezrobotnej wygasa w przypadku osoby, która posiada wpis do CEIDG. Podejmując się jednak działalności bez rejestracji nie widniejesz w CEIDG!

Na czym polega działalność bez rejestracji? Najprościej mówiąc,to prowadzenie biznesu bez zakładania firmy i wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rozwiązanie to jest dostępne dla osób chcących spróbować własnych sił w biznesie od 30 kwietnia ubiegłego roku. Na drodze do otwarcia tego typu działalności stoi jednak sporo warunków, takich jak m.in. nieprowadzenie wcześniej własnego biznesu bądź upływ 60-ciu miesięcy od zamknięcia własnej firmy. Ważna jest także kwestia zarobków. Aby prowadzić działalność bez rejestracji, Twój miesięczny przychód nie może przekroczyć połowy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Próbujesz sił w biznesie, ale pamiętasz o PUP

Osoby, które są bezrobotne i zdecydują się prowadzenie działalności nierejestrowej muszą wiedzieć, że oświadczenie o zdolności i gotowości podjęcia zatrudnienia nadal ich obowiązuje. Oznacza to, że w dalszym ciągu musisz zgłaszać się do urzędu oraz przyjmować oferty pracy, jakie podsuwa Ci dany urząd pracy.

Jeśli Twój pomysł na biznes okaże się strzałem w dziesiątkę, szybko przekroczysz próg kwotowy, jaki obowiązuje w działalności bez rejestracji. Zaowocuje to obowiązkiem prowadzenia „prawdziwej firmy” i wpisu do CEIDG. Uzyskasz status przedsiębiorcy i automatycznie utracisz status osoby bezrobotnej.

Jak widzisz, obecne przepisy pozwalają na posiadanie statusu osoby bezrobotnej i jednoczesne prowadzenie firmy bez rejestracji. Warto pamiętać jednak o konieczności zachowania gotowości do podjęcia zatrudnienia, wizyt w urzędzie i kwestii przekroczenia progu kwotowego, będącego czerwonym światłem dla „próbowania” własnego biznesu.