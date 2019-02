Kontrola PiP w pigułce – to musisz wiedzieć!

Zakładając po raz pierwszy własną dzialalność gospodarczą najczęściej nie masz pojęcia o rodzajach oraz zasadach przeprowadzania kontroli, jakie mogą Cię zaskoczyć. Jedną z tych najbardziej nieprzewidywalnych jest kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy. Kiedy jej podlegasz? Czego dotyczy i jak przebiega? Zobacz najważniejsze informacje i bądź zawsze przygotowany!

Wbrew pozorom, istnieje „gorsza” kontrola niż ta przeprowadzana przez urząd skarbowy. Mowa tu o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która może być…niezapowiedziana! Wielu przedsiębiorcom spędza sen z powiek, zwłaszcza, że może być przeprowadzana pod nieobecność właściciela danej firmy. Kto w ogóle podlega kontroli PIP? Zgodnie z przepisami kontrola PIP dotyczy każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników (nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale i umów cywilnoprawnych). Warto o tym pamiętać i wraz z momentem zatrudnienia pierwszego pracownika poznać wszelkie szczegóły potencjalnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Zakres kontroli PIP – czego dotyczy?

Zatrudniając pracowników inspektorzy PIP mają prawo do przeprowadzenia kontroli i sprawdzenia czy przestrzegasz m.in. zasad BHP i prawa pracy, przepisów o legalności zatrudnienia, ograniczeń handlu w niedzielę i święta czy obowiązku wypłacania wynagrodzenia zgodnego z minimalną stawką godzinową i miesięczną kwotą. To właśnie podstawowe zagadnienia, które kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy.

Zgodnie z przepisami, kontrola PIP może mieć charakter planowany bądź doraźny. Sen z powiek przedsiębiorcom spędza ta druga, która zawzyczaj ma miejsce po otrzymaniu przez PIP informacji o wszelkich nieprawidłowościach związanych z przedmiotem kontroli. Warto także wiedzieć, że kontrola tego typu może być przeprowadzana podczas trwania innej kontroli w Twojej firmie. Nie ma także żadnych ograniczeń czasowych, co do trwania tejże kontroli. Inspektorzy PIP mogą ją przeprowadzić w siedzibie firmy, ale także w innych miejscach działalności czy miejscach przechowywania dokumentów kadrowych i finansowych. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy jako osoba prowadząca firmę nie jesteś w stanie udostępnić odpowiedniego miejsca i sprzętu do kontroli, może być ona przeprowadzona w okręgowych inspektoratach pracy.

Jeśli działasz zgodnie z przepisami, przestrzegasz na co dzień zasad BHP i legalnie zatrudniasz pracowników, płacąc im odpowiednią stawkę, nie musisz się obawiać efektów kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Pamiętaj tylko, że wraz z zatrudnieniem pierwszego pracownika jesteś na nią „narażony”, nie znając najczęściej dnia ani godziny przeprowadzania tego typu działań w swojej firmie.