Czerwińska: e-PIT to rewolucyjna zmiana

Twój e-PIT to największa zmiana w systemie rozliczania podatków po 1991 r.; Polska znajdzie się w czołówce innowacyjnych państw, które nie tylko udostępniają kanał elektroniczny, ale też wypełniają za podatnika jego roczne zeznanie - powiedziała PAP minister finansów Teresa Czerwińska.

W usłudze Twój e-PIT system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje wyłącznie te dane, które ma administracja skarbowa.

Twój e-PIT to jest bardzo nowoczesna usługa, którą udostępnimy już 15 lutego. Można powiedzieć, że to jest największa zmiana po 1991 roku. Dzięki temu Polska będzie należała do czołówki innowacyjnych państw, które nie tylko udostępniają kanał elektroniczny, ale również wypełniają za podatnika takie rozliczenie - podkreśliła szefowa resortu finansów, prof. Teresa Czerwińska.