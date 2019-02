Oto polskie produkty przyszłości

12 lutego w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich produktów i technologii. Za najlepsze uznano nowatorskie materiały do zastosowań medycznych: ChitoVelum Pro – substancję do wytwarzania produktów kosmetycznych i opatrunkowych oraz kompozyt kościozastępczy FlexiOss, który znacznie ułatwi i przyspieszy proces rekonstrukcji uszkodzonych kości.

W uroczystej gali konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wzięło udział wielu przedstawicieli świata biznesu i nauki. Ich wkład w rozwój polskiej gospodarki doceniła obecna przy wręczeniu nagród i wyróżnień Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Polski Produkt Przyszłości to nie tylko soczewka, która ma przybliżać polskie technologie jutra. Nagroda od 21 lat przyczynia się do wypromowania w kraju i na świecie ludzi, którzy są wystarczająco utalentowani, odważni i zdeterminowani, żeby swoją pracą kształtować rzeczywistość jutra – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

Takie inicjatywy jak konkurs Polski Produkt Przyszłości pokazują, jak duży potencjał tkwi w ścisłej współpracy polskich przedsiębiorców i jednostek naukowych. Twórcze napięcie na styku tych dwóch rzeczywistości i sposobów widzenia rozwoju to najlepszy przepis na rozwiązania przełomowe dla polskiej gospodarki i życia społecznego – dodaje Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

W kategorii Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy zwyciężył hydrożel chitozanu – ChitoVelum® Pro. To przełomowe rozwiązanie w projektowaniu dla rynku kosmetycznego jest efektem współpracy firmy KAEM Maria Krystyna Krupska oraz Politechniki Gdańskiej. Substancja gwarantuje wytwarzanym z niej produktom kosmetycznym i opatrunkowym najwyższy poziom bezpieczeństwa. Działa ochronnie i regeneracyjnie na skórę. Nie zawiera konserwantów i związków chemicznych negatywnie postrzeganych przez konsumentów. Nasz produkt spowoduje znaczne obniżenie liczby przypadków chorób skóry, w szczególności zapalenia kontaktowego – zauważa dr inż. Grzegorz Gorczyca, prezes zarządu KAEM Maria Krystyna Krupska (niebawem Chitone Sp. z o.o ).

W kategorii Produkt przyszłości przedsiębiorcy najlepszy okazał się kompozyt kościozastępczy FlexiOss firmy Medical Inventi S.A. To biomateriał, który po namoczeniu – np. w soli fizjologicznej, krwi lub osoczu – uzyskuje właściwości sprężyste. W trakcie operacji może być dokładnie dopasowywany – poprzez cięcie lub zginanie – do kształtu ubytku kostnego. Produkt ten, opatentowany już w Polsce i w Europie, znajdzie zastosowanie w chirurgii urazowej i ortopedii. Innowacyjną cechą FlexiOss są jego własności hemostatyczne – poprzez wchłanianie krwi w miejscu operacyjnym zapobiega powstawaniu skrzepów. Może również pełnić rolę nośnika leków przeciwbakteryjnych, co pozwala ograniczać stosowanie antybiotyków po zabiegu. Z punktu widzenia pacjenta, FlexiOss daje możliwość prawidłowej odbudowy tkanki kostnej, małego ryzyka ognisk zapalnych, zakażenia i odrzutu. Oszczędza zatem dodatkowego stresu i bólu – wyjaśnia kierujący projektem mgr Maciej Maniecki, prezes zarządu Medical Inventi S.A.

Tym razem nie przyznano głównej nagrody w kategorii Produkt przyszłości jednostki naukowej. Wyróżnieniem uhonorowano opracowany przez Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej szereg bezszczotkowych silników z magnesami trwałymi i optycznymi czujnikami położenia wirnika. Nowatorskie silniki cechują się cichą pracą, bez drgań charakterystycznych dla tego typu urządzeń. Znajdą zastosowanie w wymagających dużej precyzji działania serwonapędach obrabiarek, w wielu urządzeniach medycznych, robotach dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, manipulatorach przemysłowych itp. Z uwagi na brak iskrzeń i bezpieczne napięcie zasilania 24 V, mogą pracować w warunkach szczególnie trudnych, tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem oraz w warunkach szczególnej wilgotności – podkreśla ich twórca dr hab. inż. Zbigniew Goryca.

Nowatorsko w każdej dziedzinie życia

W ścisłym finale znalazły się także rozwiązania, którym przyznano wyróżnienia i nagrody specjalne.

Kategoria produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy:

Viofor JPS System zgłoszony przez Instytut Tele- i Radiotechniczny oraz firmę Med&Life Sp. z o.o. to wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej polem magnetycznym i energią światła, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT. Technologia ta umożliwia pacjentom korzystanie ze skomplikowanej rehabilitacji w swoich domach z pomocą operatora, który zdalnie steruje służącymi do niej urządzeniami (Wyróżnienie).

AudioMovie. Kino dla wszystkich to aplikacja do smartfonów i innych urządzeń mobilnych – osobisty lektor, dzięki któremu projekcje kinowe staną się dostępne dla osób niedowidzących i dyslektyków (Wyróżnienie oraz Nagroda Specjalna dla projektu z branży ICT oraz Nagroda Specjalna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Bin-e, czyli inteligentny kosz firmy Infocode Sp. z o.o., który automatycznie rozpoznaje, segreguje oraz kompresuje śmieci. Oprogramowanie oparte jest na algorytmach uczenia maszynowego, dzięki czemu Bin-e stale uczy się parametrów dotyczących wrzucanych do niego przedmiotów i w ten sposób usprawnia system rozpoznawania. Odporny na „ludzkie błędy” i niedbalstwo ma potencjał, by stać się przełomowym urządzeniem w walce o czyste środowisko (Wyróżnienie oraz Nagroda Specjalna Ministra Przedsiębiorczości i Technologii).

Genomtec ID firmy Genomtec S.A. to laboratorium biologii molekularnej mieszczące się w kieszeni. Pomaga wykrywać wirusy w rekordowo krótkim czasie – poniżej 20 min. Technologia może być wykorzystywana w diagnostyce ludzi i zwierząt (do badania próbek materiałów biologicznych, takich jak krew, ślina, mocz czy płyn mózgowo-rdzeniowy). Jej wdrożenie pozwoli ograniczyć zjawisko antybiotykooporności, obniżyć odsetek występowania skutków ubocznych leków, przyspieszyć proces leczniczy i obniżyć koszty leczenia (Wyróżnienie oraz Nagroda specjalna za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę).

POLYCOR firmy NanoPure Sp. z o.o. czyli rodzina pigmentów antykorozyjnych do zabezpieczania konstrukcji i maszyn. Zgłoszona do opatentowania technologia przewyższa obecnie stosowane pod względem skuteczności, a do tego jest ekologiczna (Wyróżnienie).

S4GA firmy Solutions4GA Sp. z o.o. to zaawansowany, superbezpieczny system oświetlania lotnisk, zasilany przez 365 dni w roku wyłącznie energią słoneczną. Ma aż pięć poziomów zabezpieczeń przed całkowitą awarią oświetlenia (Wyróżnienie).

Godło, które wspiera i promuje

Tytuł i godło Polskiego Produktu Przyszłości przyznawany od 1997 r. to gwarancja zastosowania nowatorskich rozwiązań i myśli technicznej na najwyższym poziomie. Jednak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dając firmom prawo do ich używania idą o krok dalej. Nagroda „Polski Produkt Przyszłości” to nie tylko symbol uznania dla innowacyjności przedsiębiorców i naukowców, ale także konkretne wsparcie finansowe. Zarówno laureaci głównych nagród, jak i wyróżnieni uczestnicy konkursu mogą liczyć na granty z przeznaczeniem na wypromowanie swoich produktów na kluczowych rynkach – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do tej pory o zwycięstwo rywalizowało 1000 innowacyjnych projektów z różnych branż gospodarki m.in.: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej i elektrotechnicznej, chemicznej czy automatyki przemysłowej. Nagrody otrzymało 56 projektów, a 116 wyróżniono. W tej edycji zgłoszono 72 projekty. Najlepsze wyłoniła Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta, Premiera, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i dziennika „Rzeczpospolita”. Jedną z największych zasług organizowanego od przeszło dwudziestu lat konkursu jest wskazywanie polskim przedsiębiorcom i naukowcom ścieżek do osiągania wspólnych sukcesów. Trudno o lepszy sposób nauki niż podpatrywanie najlepszych. Dlatego wybory, przed którymi każdego roku staje Kapituła konkursu są tak wymagające. To wybór najlepszych spośród najlepszych – zaznacza prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nagrodzeni otrzymają możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Wyróżnieni mogą liczyć na grant w maksymalnej kwocie 25 tys. zł. Ponadto wszyscy laureaci otrzymują prawo do posługiwania się w korespondencji i promocji prestiżowym znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości.

mediacontact/ as/