PFR: wdrożenie PPK od 1 lipca 2019

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie gotowy na wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) od 1 lipca 2019 r., poinformował prezes Paweł Borys. Ministerstwo Finansów nie wyklucza zmian w deklaracjach dotyczących rezygnacji uczestniczenia w PPK.

Biorąc pod uwagę stan przygotowania mogę powiedzieć, że PFR będzie gotowe na 1 lipca - powiedział prezes PFR Paweł Borys podczas konferencji.

Dodał, że prace w parlamencie pokazały, iż pomimo braku poparcia PPK ze strony opozycji, to nie było też również większych uwag dotyczących regulacji i jest szansa, że ewentualne kolejne rządy będą kontynuowały ten program.

„Chcę wzmocnić i zbudować kompetencje zarządzania projektami międzysektorowymi i właśnie PPK będzie taką szansą dla nas, aby jednocześnie taki zespół stworzyć - powiedział przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

Dodał, że rola KNF przy wdrożeniu PPK to nadzór głównie w zakresie reklamowym.

Jeżeli pracownik będzie chciał należeć do PPK, to zostanie automatycznie zapisany i nic nie musi robić. Jeżeli chodzi o pracodawców, to oni tę składkę będą naliczać i będą pracownika zapisywać do systemu. Najwięcej obowiązków będą miały instytucje finansowe, które będą brały udział w tym programie - powiedziała dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów Katarzyna Przewalska.

Dodała, że przy odstąpieniu pewne wymagania wynikają m.in. z zapisów ustawowych, aby taka osoba dokładnie wiedziała z czego rezygnuje.

Deklaracja odstąpienia powinna zawierać m.in. deklarację zaznajomienia się z programem. Jeżeli takie odstąpienie będzie budziło wątpliwości, to będziemy starali się zmienić te zapisy - dodała.

Według projektu, osoba rezygnująca z udziału w PPK musiałby podpisać siedem deklaracji z tym związanych.

Zainteresowanie wśród pracodawców rośnie, bo pracodawca musi, ale pracownik niekoniecznie. Im bardziej produkcyjna załoga tym większa partycypacja i wiele firm mówi nam, że będzie to pomiędzy 25-35 proc. - powiedziała ekspertka Business Centre Club (BCC) ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych Dorota Dula.

Zdaniem prezesa CFA Society Poland Krzysztofa Jajugi, jeżeli poziom partycypacji kształtowałby się na poziomie 25%, to nie byłby to sukces dla gospodarki. „Jestem optymistą i myślę, że będzie to 50-proc. partycypacja” - dodał Jajuga.

Myśmy zakładali 50-proc. partycypację po kilku latach działania programu. Nawet jeśli będzie na początku 25-35%, to też będzie sukces. Miejmy nadzieję, że im dłużej będzie trwał program, tym większa będzie partycypacja - dodała Przewalska.

1 lipca 2019 roku PPK zostaną wprowadzone w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników, a w ciągu kolejnych 18 miesięcy do programu dołączać będą również mniejsze organizacje.

System PPK docelowo obejmie 11,5 mln osób. W ramach systemu, w pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie 1,5 proc. dla pracodawcy i 2 proc. dla pracownika. Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez pracodawcę - w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia oraz pracownika - w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia.

(ISBnews)SzSz