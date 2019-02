JPK na żądanie w pigułce

Od 1 lipca ubiegłego roku wprowadzony został Jednolity Plik Kontrolny na żądanie. O ile kwestia JPK_VAT została „ogarnięta” przez przedsiębiorców, tak JPK na żądanie wywołało sporo wątpliwości. Co musisz wiedzieć jako osoba prowadząca własną firmę o tego typu dokumentach? Kto musi je wystawiać i kiedy organ podatkowy ma prawo ich żądać? Zobacz najważniejsze kwestie!

Obowiązkowo, elektronicznie bądź papierowo

Jak się okazuje, obowiązek JPK na żądanie dotyczy zarówno podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w elektronicznej formie jak i tych, którzy wciąż bazują na papierowych dokumentach. Jeśli wystawiasz e-faktury i chętnie korzystasz z elektronicznych ułatwień, JPK na żądanie jest dla Ciebie obowiązkowe w formie elektronicznej, a w drugim przypadku – wszelkie dokumenty przekazujesz papierowo i niestety cała procedura trwa nieco dłużej. JPK na żądanie różni się od „tradycyjnego” JPK dla vatowców, które przekazywane musi być co miesiąc, tylko w formie elektronicznej.

Jest ono, jak sama nazwa mówi, generowane na żądanie, a konkretnie przekazywane na wezwanie organu podatkowego. Możliwość wygenerowania plików czy dokumentów JPK tego typu musi być stała i obejmuje dane z różnych obszarów firmy. Terminy są tutaj nieubłagane i dość krótkie – na przekazanie JPK na żądanie masz zaledwie czas do trzech dni! Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach możesz zwrócić się do organu podatkowego z prośbą o wydłużenie terminu. Jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą uniknąć wysokich sankcji za niedostarczenie określonych dokumentów.

Żądanie JPK – kiedy?

Organ podatkowy może zażądać JPK w określonych przypadkach. Na dostarczenie dokumentów masz trzy dni i warto od razu wiedzieć, w ramach jakich czynności zobligowany będziesz przygotować pliki JPK.

Kontrola podatkowa, czynności sprawdzające, kontrola celno-skarbowa czy postępowanie podatkowe – to sytuacje, w których musisz przedłożyć w określonym terminie dokumenty JPK, obejmujące m.in. księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, faktury VAT czy ewidencję przychodów i podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jeśli prowadzisz dokumentację w formie elektronicznej, o wiele prościej i szybciej wywiążesz się z tego obowiązku, wykorzystując m.in. aplikacje bezpłatnie dostępne na Portalu Podatkowym.

Podobnie jak w przypadku JPK_VAT, za wszelkie spóźnienia czy niedostarczenie dokumentów przewidziane są wysokie sankcje finansowe bądź kary porządkowe. Pamiętaj o tym, by przez nieuwagę nie narazić się na zupełnie niepotrzebne koszty!