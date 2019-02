BLIK bije kolejne rekordy

Czwarty kwartał 2018 roku był najlepszy w historii BLIKA, którego operatorem jest Polski Standard Płatności. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku użytkownicy zrealizowali 33,7 miliona transakcji we wszystkich kanałach. W całym roku było to 91 milionów transakcji, trzykrotnie więcej niż w roku 2017.

BLIK zamknął czwarty kwartał 2018 roku i tym samym cały rok, ze wzrostami i rekordami transakcji w każdym z kanałów. Z 33,7 mln transakcji w ostatnich trzech miesiącach roku, najwięcej, bo aż 25,3 mln odnotowano płatności w internecie (to o blisko 300 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2017 roku). Transakcje w sieci to 75 proc. wszystkich operacji BLIKIEM w czwartym kwartale.

BLIK staje się pierwszym wyborem przy płatnościach w e-commerce. Oprócz tego, że jest już powszechnie dostępny, to także dzięki kolejnym innowacjom jakie wprowadzamy wspólnie z bankami, jest najwygodniejszą metodą płatności w sieci – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Kolejnym pod względem popularności kanałem, w którym użytkownicy korzystają z BLIKA są bankomaty. Wpłaty i wypłaty to 13 proc. ogółu transakcji w 4 kwartale. W ostatnich 3 miesiącach ubiegłego roku użytkownicy korzystali z tej funkcji BLIKA ponad 4,4 mln razy – to wzrost o 183 proc. rok do roku.

O ponad 400 proc. rok do roku wzrosła liczba przelewów na numer telefonu BLIK. W czwartym kwartale było ich 2,06 mln (o blisko 50 proc. więcej niż w trzecim kwartale).

Przelewy na numer telefonu BLIK są coraz popularniejszą metodą rozliczeń pomiędzy użytkownikami – mówi Dariusz Mazurkiewicz. – To nie tylko zasługa dobrze przyjętej kampanii pokazującej zalety tego rozwiązania, ale przede wszystkim bardzo ważnej zmiany, jaką wprowadziliśmy wspólnie z bankami – użytkownicy w aplikacji mobilnej widzą kto z ich znajomych z listy kontaktów telefonu korzysta z przelewów BLIK – mogą więc w pierwszej kolejności wybrać to rozwiązanie, które jest najszybszym sposobem na przekazanie pieniędzy, przed nami kolejne rewolucyjne zmiany– dodaje.

Liczba transakcji w terminalach płatniczych (POS) wzrosła w czwartym kwartale o 370 proc. rok do roku i wyniosła 2,03 mln. Wpływ na to miało udostepnienie płatności BLIKIEM w sieci sklepów Biedronka oraz Lidl, a także w terminach płatniczych Banku Pekao S.A. W czwartym kwartale Polacy wykonywali średnio 366 tys. transakcji BLIKIEM dziennie. Dzienny rekord transakcji BLIKIEM wyniósł ponad 581 tys.

Od początku 2018 roku Polacy zrealizowali aż 91 mln transakcji BLIKIEM, to blisko trzy razy więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w pierwszych trzech latach funkcjonowania systemu. Wartość transakcji zrealizowanych w 2018 r. przekroczyła 12 mld złotych, dla porównania – w roku 2017 było to 4,5 mld zł. W całym roku odnotowano 66,2 mln transakcji w internecie, 14,6 mln wpłat i wypłat w bankomatach, 5,18 mln przelewów na numer telefonu oraz 5,04 mln transakcji w terminalach płatniczych.

BLIK w tempie ekspresowym zwiększa udziały rynkowe w płatnościach elektronicznych. Rok 2018 był kluczowy nie tylko z uwagi na masowy przyrost transakcji, ale także na znaczne zwiększenie zasięgu i dostępności naszej metody płatności. BLIKIEM mogą płacić już klienci 13 banków czyli ponad 90 proc. klientów banków. BLIK święci triumfy w internecie, nie tylko dzięki upowszechnianiu dostępności płatności na jedno kliknięcie, czyli bez konieczności przepisywania kodu, ale także jako najszybsza alternatywa płatności wobec tradycyjnych pay-by-linków – mówi Dariusz Mazurkiewicz – Rok 2018 jest również przełomowy z uwagi na nawiązanie partnerstwa z Mastercard. Dzięki temu użytkownicy BLIKA będą już wkrótce płacić nim zbliżeniowo i to nie tylko w Polsce – dodaje.

W najbliższym czasie użytkownicy otrzymają kolejną innowacyjną funkcję BLIKA – płatności powtarzalne, czyli możliwość opłacania subskrypcji za usługi, takie jak streaming wideo, abonamenty za dostęp do płatnych treści w sieci czy usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia.

