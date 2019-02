930 mld zł pracuje w gospodarce

Mijają właśnie dwa lata od przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. I już widać, ze to działa – mówi Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

W lutym 2016 roku została przedstawiona pierwsza wersja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. slajdy Morawieckiego. W lutym 2017 roku SOR została przyjęta, obecnie zaś mija właśnie 2 lata od jej uruchomienia.

Jednym z efektów SOR są także pieniądze, które zostały wpompowane w gospodarkę.

SOR zakładała montaż finansowym na poziomie 2,1 mld zł, z czego 1,5 mld zł miały brać się z wydatków publicznych. Nawet premier w to nie wierzył – wspomniał Kwieciński. – Tymczasem obecnie już w gospodarce pracuje 930 mld zł, pochodzących ze źródeł publicznych. To 63 proc. zaplanowanych na cały SOR funduszy publicznych. One już pracują w gospodarce, a przecież większość działań ma horyzont do 2023 r., a niektóre do 2025 lub 2030 r. – powiedział Kwieciński.