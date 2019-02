Premier: Są wyjaśnienia ambasady Izraela

Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari wyjaśniała, że informacje o wypowiedzi premiera Izraela były kompletnie nieprawdziwe; w rzeczywistości premier Benjamin Netanjahu, mówił jedynie o indywidualnych przypadkach kolaborantów - powiedział PAP premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki został zapytany o zamieszanie wokół słów premiera Izraela i o to, że niektóre media izraelskie cytowały jego rzekomą wypowiedź o tym, że „Polacy kolaborowali z nazistami”.

Rzeczywiście taka informacja pojawiła się w czwartek wieczorem i natychmiast podjęliśmy działania, żeby to wyjaśnić. Na moją osobistą prośbę do MSZ została w trybie pilnym wezwana Ambasador Izraela w Polsce pani Anna Azari, która wyjaśniała, że informacje o tej wypowiedzi były kompletnie nieprawdziwe. W rzeczywistości premier Netanjahu mówił jedynie o indywidualnych przypadkach kolaborantów - powiedział szef polskiego rządu.

Premier podkreślił, że zachowujemy w tej sprawie zimną krew i korzystamy z narzędzi, jakie są właściwe w dyplomacji. Zaznaczył też, że w tej sprawie warto działać rozważnie i konsekwentnie dementować kłamstwa na nasz temat.

Pytany o to, czego dotyczyła rozmowa z premierem Izraela na marginesie drugiego dnia konferencji bliskowschodniej, Morawiecki wskazał, że spotkanie dotyczyło przede wszystkim naszych stosunków dwustronnych.

Przypomniał, że kilka miesięcy temu ruszył program współpracy między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a izraelskim Start-Up Nation, który ma promować współpracę między polskimi i izraelskimi innowatorami oraz biznesem.

„Współdziałamy także w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Izrael ma tu bardzo duże doświadczenie, my zaś mamy świetnych specjalistów i wykorzystamy tę współpracę, aby lepiej chronić Polskę przed atakami tego rodzaju. Korzystamy na tej współpracy wzmacniając nasz potencjał i naszą gospodarkę” - oświadczył szef polskiego rządu.

Premier Morawiecki był też pytany o słowa reporterki Andrei Mitchell z MSNBC, która w jednej ze swoich relacji z Warszawy stwierdziła, że w czasie powstania w getcie warszawskim w 1943 r. Żydzi walczyli przeciwko „polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”.

W opinii Mateusza Morawieckiego takie wypowiedzi są najlepszym dowodem na to, że musimy wciąż walczyć o prawdę historyczną. „Te słowa są obraźliwe nie tylko dla nas, Polaków, ale także dla Żydów i wszystkich innych ofiar niemieckich zbrodni. Powstańcy w Getcie Warszawskim dobrze wiedzieli, z kim walczą - i nie był to żaden +polski reżim+, tylko okrutni Niemcy” - powiedział w rozmowie z PAP premier.

Szef rządu ocenił, że ta sytuacja - paradoksalnie - przyniosła jednak Polsce więcej korzyści niż strat, „bo o ile ta początkowa wypowiedź została zauważona głównie w naszym kraju, o tyle jej sprostowanie, wraz z podkreśleniem, że Polska nie była sprawcą zbrodni niemieckich nazistów, a ich ofiarą, znalazło się we wszystkich najważniejszych mediach na całym świecie”. „Wypowiedź tę potępiła też ambasador USA i organizacje żydowskie, również amerykańskie - i to ma na świecie bardzo duży oddźwięk” - dodał Morawiecki.

Nie mogę ujawnić za dużo z dyplomatycznej kuchni, ale mogę powiedzieć, że również tutaj nasza reakcja była natychmiastowa i przeprowadzona na wielu poziomach. Sprawne działania polskiej dyplomacji - która zwróciła się o wsparcie także do środowisk żydowskich - spowodowały, że dziennikarka znalazła się pod bardzo silną presją i bardzo szybko była zmuszona, by przeprosić za swoje słowa i jednoznacznie napisać, jaka była prawda. To realny efekt działań naszej dyplomacji. Jeszcze dwa-trzy lata temu doprowadzenie do sytuacji, w której znana dziennikarka z USA tak szybko i zdecydowanie wycofuje się ze swoich słów byłoby bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe - powiedział Morawiecki.