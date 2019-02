Niemiecki media: Merkel robi coś innego niż mówi

Dziennik „Die Welt” krytykuje politykę Niemiec w sferze bezpieczeństwa. Komentując zakończoną w niedzielę 55. Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa gazeta zwraca uwagę w poniedziałek, że kanclerz Angela Merkel nie stosuje się do głoszonych przez siebie zasad.

Jako przykłady gazeta wskazuje „żelazną konsekwencję” z jaką Niemcy budują z Rosjanami gazociąg Nord Stream 2 przez Morze Bałtyckie, chociaż Amerykanie, Europa Wschodnia i Francuzi są przeciwko; wielokrotne, ale niespełnione obietnice zwiększenia wydatków na obronność do 2 proc. PKB; opieszałość - mimo nacisków sojuszników - w podejmowaniu decyzji o udziale niemieckich żołnierzy w misjach zagranicznych. „Brak działań też może być unilateralny” - puentuje „Die Welt”.

W sobotnim przemówieniu na monachijskiej konferencji Merkel ostrzegła przed rozpadem międzynarodowych struktur politycznych, wskazując na „bardzo liczne konflikty” na świecie, które wymagają ponadnarodowej współpracy.

Tymczasem dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” oceniając zakończoną w niedzielę konferencję w Monachium zwraca uwagę, że NATO nadal jest niezbędne i postuluje jego reformę.

NATO musi być zachowane jako sojusz wojskowy. Jednocześnie musi się jednak też stać politycznym. Powinno być forum, gdzie transatlantyckie demokracje omawiają ważne kwestie i koordynują politykę, toczą i przezwyciężają spory - uważa gazeta. - Ameryka z kolei musi się nauczyć, że przewodzić, to nie to samo, co wydawać polecenia. To już nie działa, nawet jeśli bezpieczeństwo Europy wciąż zależy od amerykańskich gwarancji - pisze „FAZ”.