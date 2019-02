Japonia: Powstaje system ostrzegania przed ulewami

Japońscy naukowcy pracują przed igrzyskami w Tokio 2020 nad nowym systemem prognozowania i ostrzegania przed gwałtownymi ulewami, zwanymi w Kraju Kwitnącej Wiśni partyzanckimi burzami, które powodują lokalne podtopienia i zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

System umożliwi dokładniejszą lokalizację takich kataklizmów na 30 minut przed ich wystąpieniem. Naukowcy stworzyli zaawansowany technicznie radar, zdolny do stworzenia trójwymiarowej mapy chmury deszczowej w czasie od 30 do 60 sekund. To znacząca poprawa, gdyż obecne technologie pozwalają na mierzenie tylko części chmury i to w ciągu pięciu minut, a więc ze znacznie mniejszą precyzją i w dłuższym czasie niż nowy radar zainstalowany już na uniwersytecie Saitama w północnej części Tokio.

Nagłe, lokalne ulewne deszcze, najczęściej występujące latem, mogą powodować powodzie, w wyniku których dochodzi do zatopienia dróg i systemów odpływowych na niżej położonych obszarach.

Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych pod względem sejsmicznym regionów na świecie i często doświadcza różnorodnych klęsk żywiołowych spowodowanych nie tylko trzęsieniami ziemi. Dlatego naukowcy opracowują nowe systemy, by przyspieszyć możliwości ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Może do nich dojść w trakcie trwania igrzysk, gdy Japonia gościć będzie dziesiątki tysięcy zagranicznych turystów.

Między innymi ze względów bezpieczeństwa - możliwości wystąpienia fal tsunami wskutek trzęsienia ziemi, organizatorzy igrzysk postanowili zmniejszyć liczbę kibiców na zawodach żeglarskich. Zamiast planowanych 5000, rywalizację będzie mogło oglądać maksimum 3300 fanów, co pozwoli na odpowiednie przeprowadzenie ewakuacji w przypadku wystąpienia żywiołu.

Olimpijskie zmagania w stolicy Japonii odbędą się w dniach od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 roku, a paraolimpiada rozpocznie się 25 sierpnia.

PAP/ as/