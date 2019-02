Pierwszy spór w Koalicji Europejskiej

Przeczuwam tarcia w Koalicji Europejskiej, bo my na pewno nie jesteśmy za prywatyzacją mediów publicznych - podkreśliła rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska. W ten sposób odniosła się do stanowiska Ryszarda Petru (Teraz!), który opowiedział się za prywatyzacją telewizji publicznej.

W nocy z czwartku na piątek Sejm przyjął nowelę ustawy o opłatach abonamentowych, która zakłada rekompensatę w wysokości 1 mld 260 mln zł dla publicznej radiofonii i telewizji z tytułu utraconych w latach 2018-19 opłat abonamentowych. Podczas debaty Ryszard Petru (Teraz!) opowiedział się za prywatyzacją telewizji publicznej, likwidacją abonamentu i realizacją misji publicznej w formie przetargów.

Przeczuwam tarcia w koalicji, bo my na pewno nie jesteśmy za prywatyzacją mediów publicznych” - napisała w piątek na Twitterze Żukowska, odnosząc się do stanowiska Petru. Ocena funkcjonowania koalicji zostanie dokonana po wyborach do PE - dodała w wymianie zdań na Twitterze Żukowska.

Krytycznie do noweli ustawy o opłatach abonamentowych w piątek odniósł się lider PO Grzegorz Schetyna.

1,26 miliarda złotych z kieszeni podatników na #TVPiS, czyli pełną nienawiści propagandę partyjną, nie uratuje w tym roku Kaczyńskiego i spółki. A fundamentalne zmiany w telewizji zrobimy zaraz po wyborach - napisał Schetyna na Twitterze.

W podobnym tonie wypowiedziała się szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Prawie 1,3 mld na tubę propagandową PiS, na szczucie na opozycję w TVP, przeznaczył, głosami PiS, Sejm w nocy” - napisała. Jej zdaniem „prezydent Andrzej Duda nie powinien podpisać tej ustawy”.

Na początku lutego grupa b. premierów i szefów MSZ podpisała deklarację zawierającą apel o powstanie Koalicji Europejskiej i stworzenie szerokiej listy w wyborach do PE. Autorzy apelu zwrócili się do „odpowiedzialnych sił i środowisk politycznych, samorządowych i obywatelskich” o wystawienie „jednej, szerokiej listy, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w UE”.

Pod deklaracją podpis złożyli - oprócz szefa PO Grzegorza Schetyny - także byli premierzy: Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także b. szef MSZ Radosław Sikorski.

Zarząd Nowoczesnej zdecydował w piątek, że Nowoczesna będzie współtworzyć Koalicję Europejską. W sobotę decyzję w sprawie dołączenia do Koalicji Europejskiej ma podjąć PSL. 16 lutego o dołączeniu do Koalicji Europejskiej zdecydował Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień później taką decyzję podjęła też Rada Krajowa Partii Zieloni. Z kolei tworzona przez byłych polityków Nowoczesnej partia Teraz! dołączenie do koalicji ogłosiła 18 lutego.

Żukowska po konwencji Sojuszu 16 lutego poinformowała w mediach społecznościowych, że delegaci Sojuszu podjęli większością 111 głosów, przy 6 głosach wstrzymujących i 3 przeciwnych - w tym jej - decyzję o przystąpieniu do utworzenia Koalicji Europejskiej wraz z innymi ugrupowaniami opozycji parlamentarnej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 26 maja.

SzSz (PAP)