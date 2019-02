Rosjanie znowu prowokują nad Bałtykiem

Szwedzkie MSZ wezwało w niedzielę ambasadora Rosji Wiktora Tatarincewa po incydencie, do którego doszło we wtorek nad Bałtykiem. Rosyjski myśliwiec Su-27 zbliżył się do szwedzkiego samolotu wojskowego na niebezpieczną odległość, mniejszą niż 20 metrów.

Szwedzki samolot wykonywał zgodnie z prawem rutynowy lot zwiadowczy nad międzynarodowymi wodami Bałtyku między Gotlandią a krajami bałtyckimi.

Nasze ministerstwo traktuje ten incydent poważnie. Rosyjski samolot działał w sposób bezwzględny i nieprofesjonalny, zagrażając bezpieczeństwu lotu - stwierdziła Diana Qudhaib z biura prasowego MSZ Szwecji.

Za bezpieczną odległość między samolotami w powietrzu uważa się co najmniej 100 metrów.

Według szwedzkich sił zbrojnych, które opublikowały na swojej stronie internetowej zdjęcia z tego zdarzenia, miało ono charakter prowokacji.

To są niedopuszczalne akty dominacji - podkreślił minister obrony Szwecji Peter Hultqvist.

W styczniu trzy rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły szwedzka przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, na południe od miasta Karlshamn. Po tym incydencie rosyjski dyplomata został także wezwany do szwedzkiego MSZ.

PAP, MS