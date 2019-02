Jeszcze w tym roku zwolnienia podatkowe dla młodych

Prace ustawowe nad propozycją zerowego PIT-u do 26 roku życia, jak i waloryzacją kwoty wolnej od podatku trwają i mają szansę wejść w życie jeszcze w tym roku podatkowym, wynika ze słów minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz.

Wszystkie propozycje, które pojawiły się podczas konwencji PiS są doskonale policzone. To nie są jednak propozycje tylko dystrybucyjne, ponieważ mamy również propozycje pro-przedsiębiorcze, aktywizujące. Propozycja zerowego PIT-u do 26. roku życia to jest kolejna ze zmian, podobna do tych, jakie oferujemy w ramach ulgi na start, czyli tego łatwiejszego, ambitniejszego wejścia na rynek pracy dla tego najmłodszego pokolenia, które najbardziej widzi, iż ich pozycja w stosunku do pozycji ich rówieśników w Europie Zachodniej jest nie równoprawna. Za sprawą tych pierwszych lat nie obciążonych PIT-em będą mogli naprawdę nieźle zarabiać co jest istotne w zakresie wyrównywania szans” - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.